Lesedauer: ca. 1 Minute

​WM-Finale verloren, aber viele Herzen gewonnen – und den Respekt von Deutschlands besten Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten: Nach ihrem begeisternden Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland ist das Eishockey-Nationalteam der Männer von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten bei der Wahl zum „Sportler des Monats“ Mai mit der überwältigenden Mehrheit von über 70 Prozent der Stimmen auf Platz 1 gewählt worden.

23 der insgesamt 25 Spieler aus der aktuellen Eishockey-Nationalmannschaft wurden in jungen Jahren von der Sporthilfe auf ihrem Weg an die Weltspitze unterstützt.



Die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften beinhaltet für das Team um Kapitän Moritz Müller gleichzeitig eine Einladung für den Sporthilfe Club der Besten. Die Incentive- und Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athlet:innen eines Jahres findet 2023 vom 23. bis 30. September im Aldiana Club Calabria in Italien stattfinden wird. Außerdem erhalten alle Spieler aufgrund der „Sportler des Monats“-Auszeichnung eine Einladung zum Ball des Sports am 17. Februar 2024 in der Festhalle in Frankfurt am Main.

Platz zwei bei der „Sportler:in des Monats“-Wahl belegt Judoka Giovanna Scoccimarro, die bei der Weltmeisterschaft in Katar die Silbermedaille gewonnen hatte. Nachdem die Olympia-Dritte im Team die WM im vergangenen Jahr aufgrund einer Kreuzbandverletzung verpasst hatte, meldete sich die 25-Jährige in Dohar eindrucksvoll mit fünf Siegen zurück und musste sich nur im Finale der Japanerin Saki Niizoe geschlagen geben.

Dritter der Sporthilfe-Wahl im Mai ist das Tischtennis-Duo Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska. Das für die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Südafrika aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Timo Boll neuformierte Doppel gewann in Durban überraschend Bronze. Erst im Halbfinale unterlagen Ovtcharov/Franziska den südkoreanischen WM-Zweiten knapp in fünf Sätzen.

Ergebnis:

1. Herren-Nationalmannschaft/Eishockey: 72,5 %

2. Giovanna Scoccimarro /Judo: 20,5 %

3. Dimitrij Ovtcharov & Patrick Franziska/Tischtennis: 7,0 %