Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei den Olympischen Spielen musste sich die deutsche Nationalmannschaft der Slowakei im K.o.-Spiel noch geschlagen geben – nun feierte das DEB-Team bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland einen 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)-Sieg gegen das Team von der Hohen Tatra und zeigte sich gut erholt von der Auftaktniederlage tags zuvor gegen Kanada.

In Helsinki brachte Matthias Plachta, der regelmäßig im Nationaltrikot starke Leistungen abliefert, die Deutschen nach 94 Sekunden im Mittelabschnitt in Führung. Leonhard Pföderl legte das 2:0 in der 27. Minute nach, ehe Kristian Pospisil den Anschluss für die Slowakei herstellte (32.). Schon im ersten Drittel hatten die Deutschen stark gespielt, setzten sich gegen die kämpferisch auftretenden Slowaken gut durch. So hatten Daniel Schmölz und Samurl Soramies gute Gelegenheiten, während Torhüter Philipp Grubauer hinten dicht machte. Das nötige Glück hatten die Deutschen beim Führungstreffer, denn Plachtas Pass wurde von den Slowaken ins eigene Tor abgefälscht. Vor dem 2:0 hatten die Deutschen noch Pech, als Tim Stützle nur den Pfosten traf – doch dann stand Pföderl da, wo er stehen musste.



Stimmen zum Spiel:

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Das war eine starke Energieleistung, ein absoluter Teamsieg. Jetzt gilt es zu regenerieren, um am Montag wieder bereit zu sein. Die deutschen Fans war eine tolle Unterstützung.“

Bundestrainer Toni Söderholm: „Es war eines der temporeichsten Spiele, das ich in meinen letzten Jahren mit der Nationalmannschaft erlebt habe. Kämpferisch war es sehr gut von uns, wir haben fast zu viel verteidigt am Ende. Die Mannschaftsleistung ist insgesamt hervorzuheben. Phililp war im Tor sehr stark für uns, genauso wie alle vier Reihen, die einen sehr guten Job für uns gemacht haben.“

Torschütze Matthias Plachta: „Es war ein sehr intensives, hart umkämpftes Eishockeyspiel mit einem glücklichen Ende für uns. Wir sind froh über die drei Punkte nach diesem Fight gegen die Slowakei.”

Torschütze Leo Pföderl: „Die erste halbe Stunde war richtig gut für uns. Das 2:0 hätte uns etwas Halt geben sollen, was aber nicht so war. Wir waren nicht mehr so ruhig in der zweiten Spielhälfte, haben dann aber im Schlussabschnitt die Extra-Meter mit viel harter Arbeit gemacht, um das Ding nach Hause zu fahren. Der Sieg gibt uns einen schönen Schwung.”

Am Sonntag ist das deutsche Team spielfrei; am Montag (19.20 Uhr) geht es gegen Nachrücker Frankreich weiter.

Tore: 1:0 (21:34) Plachta, 2:0 (26:41) Pföderl (Noebels), 2:1 (31:15) Pospisil (Janosik, Tamasi). Strafen: Deutschland 4, Slowakei 6. Zuschauer: 4387.