​Die Vorrunde der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland ist beendet – damit kennt die deutsche Nationalmannschaft, die die Gruppe A als Zweiter beendet hat, ihren Gegner für das Viertelfinale: Das DEB-Team trifft am Donnerstag auf Tschechien. Gespielt wird um 15.20 Uhr in Helsinki.

Gruppensieger Schweiz trifft auf die USA (19.20 Uhr, Helsinki), die in der Gruppe B als Vierter ins Ziel gekommen sind. Außerdem spielt Schweden gegen Kanada (15.20 Uhr, Tampere) und Finnland gegen die Slowakei (19.20 Uhr, Tampere).



Dänemark, Frankreich, Kasachstan, Lettland, Österreich und Norwegen sind auch in der kommenden Saison in der Top-Division der WM dabei. Italien und Großbritannien sind abgestiegen. Aus der „B-WM“ kommen Slowenien und Ungarn als Aufsteiger hinzu.