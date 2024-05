Lesedauer: ca. 2 Minuten

Vizeweltmeister Deutschland ist am Freitagnachmittag in die 87. Eishockey-Weltmeisterschaft gestartet. Zum Auftakt gewann das Team im tschechischen Ostrava mit 6:4 gegen die Slowakei.

Vizeweltmeister gegen Olympia-Dritten. Am ersten Tag der WM stand für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis ein echter Prüfstein auf dem Programm. Nach dem Vorrunden-Aus im Vorjahr nominierte der slowakische Trainer Craig Ramsey ein namhaftes Aufgebot mit acht NHL-Spielern, welches mit dem Ziel Viertelfinal-Einzug anreiste.

Ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel, der am Freitag zur Mannschaft stieß, entwickelte sich nach bereits wenigen Sekunden die erste große Chance für Deutschland. Die größtenteils slowakischen Fans, die aufgrund der Nähe zur Landesgrenze ihre Mannschaft unterstützten, zitterten, als der Puck auf der Torlinie tanzte. Nach Strafen auf beiden Seiten traf Lukas Kälble in der sechsten Minute den Pfosten. Da die Slowakei in der Folge besser ins Spiel fand und der Puck gegen Ende des Drittels ebenfalls an den Pfosten ging, blieb es torlos.

Eng blieb das Spiel auch im zweiten Drittel mit zunächst Vorteilen für den Bronzemedaillen-Gewinner der letzten Olympischen Spiele. Bis zum ersten deutschen Torschuss vergingen acht Minuten. Eine 5-gegen-3 Überzahl zur Hälfte des Spiels nutzte Dominik Kahun, als Matus Sukel und Peter Ceresnak auf der Strafbank saßen. Nach einem Videobeweis wurde der Treffer gegeben. Durch die verlorenen Coaches-Challenge blieb das DEB-Team in doppelter Überzahl. Und auch diese führte zu nächsten Tor. Jonas Müller traf. Major Tom als Tormusik erklang. Der Druck auf Torhüter Philipp Grubauer wuchs. Nach starken Paraden erzielte Marek Hrivik in der 37. Minute den Anschlusstreffer. Beflügelt von diesem Tor fiel 123 Sekunden später der Ausgleich. Martin Fehérváry fälschte einen Schuss von der blauen Linie ab. Die Halle in Ostrava kochte. Doch der Vizeweltmeister schlug zurück. 29 Sekunden vor der zweiten Drittelpause hämmerte WM-Neuling Lukas Kälble den Puck zur 3:2 Führung ins Netz.

Ein Traumpass von Kälble leitete das vierte Tor ein. Yasin Ehliz geriet ins Straucheln. Leo Pföderl scheiterte an Torhüter Stanislav Skorvánek. Den Nachschuss verwertete Marc Michaelis. Nach der zweiten Challenge in diesem Spiel wurde das 3:4 wegen Abseits aberkannt. Knapp sechs Minuten später zählte der Treffer von Libor Hudácek, der nochmal Spannung brachte. Leo Pföderl und Tobias Eder setzten den Schlusspunkt auf dieses Torspektakel für die deutsche Mannschaft. Das vierte Tor von Matus Sukel war nur noch Ergebniskosmetik.

Weiter geht es am Samstag, den 11. Mai 2024 um 20:20 Uhr. Dann trifft das DEB-Team in einer Neuauflage des letztjährigen Halbfinals auf die USA.