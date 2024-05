Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das war bitter für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Das DEB-Team war im dritten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Tschechien gegen Schweden völlig chancenlos und verlor mit 1:6 (0:3, 0:2, 1:1).

Auf dem Weg zu olympischem Silber gewann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Jahr 2018 mit 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden. Wie besonders das war, zeigt die WM-Statistik gegen den elfmaligen Weltmeister. Der letzte Sieg bei einem WM-Turnier gegen Tre Kronor datiert vom 1. Mai 1992, als Deutschland mit 5:2 gewann. In Prag übrigens. Das war damals noch die Hauptstadt der Tschechoslowakei – die acht Monate später aufgelöst wurde. So lange ist das nun schon her. Und auch 2024, also 32 Jahre später, hat das DEB-Team diese Durststrecke nicht beendet.



Der Grund: Die Schweden waren in allen Belangen schneller. Mit den Füßen, mit den Händen und mit dem Kopf. Und wie schon die US-Amerikaner war der Favorit einfach effektiver – und nutzte den Platz, den das DEB-Team den Schweden ließ. In der dritten Minute hatte Deutschland eine gute Chance durch Leonhard Pföderl – doch schon im Gegenzug gingen die Gelb-Blauen in Führung, weil Erik Karlsson viel zu viel Raum hatte. Auch dem 0:2 in der 15. Minute ging ein deutscher Angriff voraus. Den Gegenangriff hätten die Deutschen klären können, verloren aber im eigenen Drittel den Puck – das bestrafte Marcus Pettersson per Schlagschuss. Und 2,1 Sekunden vor Drittelende nutzte Victor Olofsson ein Powerplay zum 3:0 für Schweden.

Das Mitteldrittel begann nicht wirklich erfreulicher. Schon in der 25. Minute stand es 4:0: Rasmus Dahlin zog von hinten ab – und Carl Grundström nahm nicht nur DEB-Torhüter Philipp Grubauer die Sicht, sondern fälschte die Scheibe auch noch ab. Das, was wirklich ärgerte: Kein deutscher Spieler versuchte auch nur, Grundström dort abzuräumen. In der 27. Minute scheiterte J.J. Peterka mit einem Alleingang, ehe die Deutschen Glück hatten, dass es im Gegenzug nicht bereits 0:5 stand. Denn der Treffer von Tim Heed zählte korrekterweise wegen Torraumabseits nicht. Das fünfte schwedische besorgte André Burakovsky, als Grubauer im deutschen Tor völlig außer Position war (30.). Und als das DEB-Team immer mehr den Anschluss verlor und nur noch hinterherlief, machten die deutschen Fans in Ostrava ihrem Frust Luft und sangen: „Wir woll’n euch kämpfen sehen.“

Zum letzten Drittel wechselte Harold Kreis den Torhüter – so stand in den letzten 20 Minuten Mathias Niederberger zwischen den deutschen Pfosten. Immerhin brachten sich die Deutschen nun noch auf die Anzeigetafel. Leonhard Pföderl nutzte eine schwedische Unachtsamkeit zum 1:5 (48.). Doch Isac Lundeström stellte den alten Abstand wieder her (52.).

Bundestrainer Harold Kreis: „Nach dem heutigen Spielverlauf war es wichtig, dass wir ein gutes letztes Drittel gezeigt haben. Diese abschließenden 20 Minuten sind das, was wir mit in das nächste Spiel nehmen. Die Schweden haben heute stark gespielt und wir hatten Mühe, in die Partie zu kommen. Wir werden das Spiel natürlich noch einmal genau analysieren und unsere Schlüsse für den restlichen Turnierverlauf ziehen. Wir werden uns jetzt auf unsere Stärken besinnen und darauf aufbauen für die nächsten Spiele.“

Weiter geht es für die DEB-Mannschaft am Mittwoch um 16.20 Uhr mit dem Spiel gegen Lettland.