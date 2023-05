Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Nationalmannschaft darf sich auch im letzten WM-Vorrundenspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere über einen Sieg freuen. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) gegen Frankreich und zieht damit ins WM-Viertelfinale ein. Hier trifft die DEB-Auswahl auf die Schweiz.

Torschützen für die deutsche Auswahl waren Alexander Ehl (4.), Frederik Tiffels (16.), J.J. Peterka (23.), Daniel Fischbuch (44.) und Maximilian Kastner (54.). Zudem konnte sich Torhüter Mathias Niederberger über einen Shutout freuen.



Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat heute zum vierten Mal ein Ausscheidungsspiel bestritten und wir sind sehr gut damit umgegangen. Schon in den letzten drei Partien ist das Team mit dem Druck gut umgegangen. Wir hatten die Franzosen heute von Anfang an sehr gut unter Kontrolle und haben wenig Chancen zugelassen. Das war wirklich eine sehr kompakte Leistung von der Mannschaft.“

Kapitän Moritz Müller: „Gerade heute war das Spiel besonders wichtig, weil wir uns nochmal ein gutes Gefühl fürs Viertelfinale holen wollten. Wir wollten eine souveräne Partie spielen sowohl vorne als auch hinten und ich denke, das ist uns heute wirklich gut gelungen.“

Stürmer J.J. Peterka: „Das Wichtigste für uns war, dass wir das Spiel heute selbst in der Hand hatten und dann auch überzeugend über 60 Minuten aufgetreten sind. Was auch sehr wichtig war, dass hinten die Null stand. Mathias Niederberger hat in den letzten Spielen eine super Leistung gezeigt und das freut mich einfach für ihn und das gesamte Team.“

Stürmer Marcel Noebels: „Die Mannschaft war heute sehr konzentriert und hat von Anfang an deutlich gezeigt, in welche Richtung sie gehen will. Wir wollten das Spiel deutlich gewinnen und ein gutes Selbstvertrauen mit ins nächste Spiel nehmen. Das haben wir heute sehr gut gemacht, daher können wir mit breiter Brust im Viertelfinale auftreten.“