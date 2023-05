So lief es am letzten Vorrundenspieltag

​Der letzte Vorrundenspieltag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland hatte noch einmal richtige Dramatik zu bieten.

In der Gruppe A ging es um den Gruppensieg und den sicherten sich zu Recht die US-Amerikaner, die weiterhin ungeschlagen bleiben. Dahinter folgen Schweden und Titelverteidiger sowie Gastgeber Finnland. Jetzt treffen die USA auf den zweiten Gastgeber Lettland, Schweden muss sich mit Tschechien auseinandersetzen und Finnland muss sich mit Kanada messen. Deutschland konnte mit seiner kleinen Siegesserie von Rang acht auf vier springen und trifft nun im Viertelfinale auf Traditionsgegner Schweiz.



In der Gruppe B kassierte eben jene Schweiz die erste Turnierniederlage gegen Lettland. Die Letten konnten somit ihren Verfolger Slowakei auf Distanz halten und hochverdient ins Viertelfinale einziehen. Die weiteren Teilnehmer aus der Gruppe sind die üblichen Verdächtigen Kanada und Tschechien.

Gruppe A

Deutschland – Frankreich 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Ein hochverdienter Sieg der deutschen Mannschaft, der man nur vorwerfen kann, dass das Ergebnis zu niedrig ausgefallen ist. 38:13 Torschüsse zählte am Ende die Statistik, zugunsten von Deutschland, die mehrfach am exzellenten französischen Schlussmann Sebastian Ylönen scheiterte. Die Tore für Deutschland teilten sich Alexander Ehl, Frederik Tiffels, John J. Peterka, Daniel Fischbuch und Maximilian Kastner.

Tore: 1:0 (03:31) Alexander Ehl (Stachowiak, Tuomie), 2:0 (15:55) Frederik Tiffels (Peterka, Kahun), 3:0 (22:07) John J. Peterka, 4:0 (43:51) Daniel Fischbuch (Wissmann, Noebels 5-4), 5:0 (53:34) Maximilian Kestner (Noebels, Wissmann)

Schweden – USA 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1) n.V.

Die US-Boys scheinen auf dem besten Weg zum erstmaligen Titelgewinn seit 1960. Auch Schweden unterlag, wenn auch erst in der Verlängerung, aber nach dem Spielverlauf war der Erfolg der Amerikaner verdient, was man schon am Schussverhältnis (43:26) erkennen kann. Zwar gingen die Schweden in Führung, aber dies erst bei einem doppelten Überzahlspiel, bettelten danach jedoch mit jeder Menge Strafzeiten um den Ausgleich, der noch im ersten Drittel passierte. Im zweiten waren die Amerikaner deutlich besser, gingen zurecht mit 3:1 in Führung, schalteten aber zu früh in den Verwaltungsmodus und kassierten noch in der regulären Spielzeit den Ausgleich. Dafür dauerte die Overtime nur zwei Minuten, ehe Samberg seinem Team den Zusatzpunkt sicherte.

Tore: 1:0 (09:10) Leo Carlsson (Tömmernes, Lindberg 5-3), 1:1 (16:49) Nick Bonino (Gauthier, Tynan), 1:2 (33:54) Conor Garland (Mazur, Grimaldi 5-4), 1:3 (39:30) Lane Hutson, 2:3 (54:51) Leo Carlsson (Berggren, Johansson), 3:3 (57:29) Timothy Liljegren (Tömmernes, Lindberg), 3:4 (61:37) Dylan Samberg (Mazur, Tynan)

Finnland – Dänemark 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Keine Probleme hatten die Finnen gegen den südlichen Nachbarn. Das lag wohl auch daran, dass der Start rekordverdächtig war. Nach nur knapp 200 Sekunden führten die Finnen bereits mit 2:0 und bauten diesen Vorsprung kontinuierlich aus. Nach dem 7:0 war dann der Torhunger erst einmal gestillt und so durfte kurz nach dem siebten Gegentor Nikolaj Ehlers für die tapferen Dänen das Ehrentor erzielen.

Tore: 1:0 (02:39) Marko Anttila (Matinpalo, Bjorninen), 2:0 (03:31) Atte Ohtamaa (Rantanen, Manninen), 3:0 (18:36) Ville Porkka (Seppala, Kakko), 4:0 (22:54) Hannes Bjorninen (Pesonen, Seppala), 5:0 (35:07) Juho Lammiko (Seppala 4-5), 6:0 (38:11) Kasperi Kapanen (Kakko, Suomela), 7:0 (42:41) Nikolas Matinpalo (Bjorninen, Oksanen), 7:1 (42:53) Nikolaj Ehlers (Krogsgaard, Gammelgaard)

Gruppe B

Slowakei – Norwegen 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Für Norwegen war die Partie bedeutungslos. Der Klassenerhalt war geschafft und der erste Erfolg gegen Kanada nach 23 Jahren war ebenfalls gelungen. Ganz anders die Situation auf der anderen Seite. Der Weltmeister von 2002 musste unbedingt gewinnen und auf die Hilfe aus der Schweiz hoffen, denn das direkte Duell am zweiten Spieltag war mit 2:1 an die Slowaken gegangen. Somit war die slowakischen Spieler voll motiviert und ehe sich Norwegen versah, lagen sie mit 0:3 zurück. Immerhin gelang dem Bremerhavener Tore Vikingstad kurz nach Beginn des zweiten Drittels das 1:3, aber danach machten die Slowaken ihr Drittel dicht und so blieb es bis zur 58. Minute bei dem Spielstand. Dann nahm Norwegen seinen Torhüter vom Eis und kassierte das vierte Gegentor von Richard Panik (Lausanne/SUI).

Tore: 1:0 (03:58) Marek Hrivik (Panik, Regenda), 2:0 (07:30) Peter Cehlarik (Rosandic, Knazko), 3:0 (15:43) Robert Lantosi (Gajdos), 3:1 (23:10) Markus Vikingstad (Berg-Paulsen, Olsen), 4:1 (58:41) Richard Panik (ENG)

Kanada – Tschechien 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Das Spiel war lange Zeit hart umkämpft, was an der starken Defensivleistung der Tschechen und ihres Torhüters Karel Vejmelka (Arizona/NHL) lag. Die Kanadier waren über die gesamte Spielzeit überlegen, kamen am Ende auf 44:17 Torschüsse, mussten jedoch die Hilfe eines Empty-Netters in der Schlussminute zu Hilfe nehmen, um mit zwei Toren Vorsprung zu gewinnen.

Tore: 1:0 (19:12) Peyton Krebs (Glass, Hunt 5-4), 1:1 (22:06) Martin Kaut (Flek, Dvorak), 2:1 (44:09) Tyler Myers (Quinn, Laughton), 3:1 (59:24) Lawson Crouse (Laughton ENG)

Lettland – Schweiz 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) n.V.

In einer hochdramatischen Begegnung setzte sich der Underdog Lettland trotz Heimvorteils gegen den Favoriten Schweiz nach Verlängerung durch, verpasste dem Gegner die ersten Minuspunkte des Turniers und kam am Ende auf Rang vier, der erhofften Platzierung. In der ausgeglichenen Partie konnte sich kein Team absetzen. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich und so ging am Ende das 3:3 in Ordnung. Nach 79 Sekunden kassierte dann der Schweizer Richard wegen Haltens eine dumme Strafe und 66 Sekunden später erzielte Balcers (Syracuse/AHL) das entscheidende 4:3.

Tore: 1:0 (21:43) Ralfs Freibergs (Indrasis), 1:1 (26:02) Kevin Fiala (Corvi), 2:1 (26:34) Rodrigo Abols (Balcers, Freibergs), 2:2 (47:03) Marco Miranda (Riat, Corvi), 2:3 (53:45) Andres Ambühl (Fiala, Corvi), 3:3 (54:56) Kaspars Daugavins (Abols, Balcers), 4:3 (62:25) Rudolfs Balcers (Balinskis, Jaks 4-3)