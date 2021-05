Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was für ein Kampf. Was für eine Leidenschaft. Was für ein Wille. Nach 25 Jahren hat die Eishockey-Nationalmannschaft den 26-maligen Weltmeister Kanada mal wieder besiegt.

Die deutschen Spieler haben sich IN! JEDEN! PUCK! geworfen. Mit dem Blau der Flecken, die sich die DEB-Cracks durch ihren fast schon heroischen Einsatz zugezogen haben, kann man den Himmel neu einfärben. Und am Firmament leuchtete Eisbären-Torwart Mathias Niederberger als strahlender Fixstern. Der unbändige Einsatz des DEB-Teams gegen die sonst nahezu unbezwingbare Großmacht – das Mutterland des Kufensports – ist ein Licht in dunklen Zeiten der Pandemie. Ein Zeichen an die gespaltene Gesellschaft dieser Tage, das Hoffnung gibt. Das Besondere an dieser Mannschaft ist die Solidarität. Das echte Interesse am anderen. Sie zeigt, dass man alles erreichen kann. Als verschworene Gemeinschaft. Im positiven Sinne. Wenn man niemals aufgibt. Wenn man zusammenhält. Wenn man nur will!