Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Connor Bedard ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 für Kanada am Start – und der Titelverteidiger dürfte durchgeatmet haben, dass es auch wirklich so ist. Die Spiele des Samstags in der Übersicht.

Gruppe A:



Kanada – Großbritannien 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Denn in der Gruppe A gewann der Weltmeister aus Nordamerika zwar mit 4:2 gegen Großbritannien, musste sich gegen den Außenseiter aber mächtig strecken. Denn die Briten ließen sich vom großen Namen nicht schocken und gingen mit 1:0 in Führung – und das sogar „zweimal“. Nachdem die vermeintliche Führung noch wegen Torhüterbehinderung nicht anerkannt worden war, machten es die Briten einfach nochmal. In beiden Fällen war Liam Kirk der Schütze, der in der zurückliegenden Saison für Litvinov in der tschechischen Extraliga aktiv war und für die kommende Spielzeit als Neuzugang bei den Eisbären Berlin gehandelt wird. Kanada glich kurz danach durch Michael Blunting aus, ehe Brandon Hagel die Führung besorgte (26.). Und dann war der noch so junge Superstar der Kanadier, Connor Bedard (18, Chicago Blackhawks) zur Stelle und traf doppelt zum 4:1. Großbritannien ließ sich aber nicht hängen und kam durch Ben O’Connor zum 2:4.

Österreich – Dänemark 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Österreich musste eine klare Niederlage gegen die Dänen einstecken. Markus Lauridsen und Frederik Storm sorgten für eine 2:0-Führung der favorisierten Nordeuropäer, ehe Manuel Ganahl 25 Sekunden vor der ersten Pause für Hoffnung auf Seiten der Alpenrepublik sorgte. Kurz vor dem zweiten Gang in die Kabinen erhöhten die Dänen jedoch auf 3:1 durch Joachim Blichfeld. Felix Scheel und noch einmal Blichfeld machten den klaren dänischen Erfolg perfekt.

Norwegen – Tschechien 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

In diesem Spiel lag eine Überraschung in der Luft. Denn nach dem Führungstreffer der Gastgeber legte Norwegen bis zur 17. Minute drei Tore durch Stian Solberg, Noah Steen und Erik Salsten nach. Noch vor der Pause stellte Tschechien den Anschluss wieder her und glich in der 36. Minute aus. Danach war der Bann gebrochen: Im letzten Drittel schossen die Hausherren den 6:3-Sieg heraus. Für Tschechien trafen Roman Cervenka (2), Ondrej Beranek, Matej Stransky, Libor Hajek und Ondrej Palat.

Gruppe B:

Kasachstan – Frankreich 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

In der „deutschen“ Gruppe B sorgte Kasachstan für eine Überraschung – aber ist der 3:1-Erfolg gegen Frankreich tatsächlich so eine große Überraschung? Schließlich musste auch das DEB-Team schon oft genug erfahren, wie ausgesprochen unangenehm es sein kann, gegen Kasachstan zu spielen. Die französische Führung durch Enzo Cantagallo nach zwei Minuten egalisierten die Kasachen schon 66 Sekunden später durch Roman Starchenko. Viereinhalb Minuten später nutzte Maxim Mukhametov ein Powerplay zum 2:1. Bereits in der 38. Minute gelang Kirill Savitskiy der Treffer zum Endstand.

Polen – Lettland 4:5 (1:0, 1:1, 2:3, 0:1) n.V.

Was für eine Rückkehr nach 22 Jahren – und das trotz einer Niederlage! 2002 wäre Polen gar nicht abgestiegen, hätte es damals nicht die Sonderregelung einer „Fernost-Qualifikation“ gegeben, durch die Japan praktisch kaum absteigen konnte. So musste Polen als Zweiter der damaligen Vierer-Abstiegsrunde runter – und ist erst jetzt wieder unter den 16 besten Teams vertreten. Mit viel Laufbereitschaft machten sie den Letten das Leben mächtig schwer. Zweimal ging Polen in Führung (Krzysztof Macias, Kamil Walega), zweimal glichen die Letten aus (Roberts Mamcics, Rodrigo Abols). Auch in der 48. Minute brachte Krzysztof Macias, der in Tschechien ausgebildet wurde und für die Prince Albert Raiders in der Western Hockey League spielt, in Führung, ehe es kribbelig wurde. Denn aus dem Gewühl traf Kaspars Daugavins zum 3:3 (53.). Zunächst wurde der Treffer wegen Torhüterbehinderung nicht gegeben, zählte dann aber nach Videobeweis doch noch. Nur gut zwei Minuten später brachte Rihards Bukarts die Letten erstmals in Führung (55.). Doch das war in diesem verrückten Spiel nicht der Schlusspunkt: Ein abgefälschter Schuss von Mateusz Bryk brachte den 4:4-Ausgleich (57.). In der Overtime war schließlich Kaspars Daugavins für Lettland erfolgreich (64.), nachdem beide Teams zuvor den Pfosten getroffen hatten.