​Belgien befindet sich wieder im Aufwind. Unser Nachbarland gewann überlegen die WM-Division 2, Gruppe B und wird im nächsten Jahr in der Gruppe A antreten. Absteiger in Bulgarien, das selbst nur auf Rang vier landete, war die Türkei.

Belgien startete fulminant in das Ende April in Bulgarien veranstaltete Turnier und ließ von Anfang keine Zweifel daran, dass der Gruppensieg nur über sie laufen würde. In Spiel eins gab es ein 8:0 gegen den späteren Absteiger Türkei. Dann folgte ein 11:1 gegen Bulgarien, ein 8:1 gegen Taiwan, ein 6:0 gegen Neuseeland und schließlich, da stand der Aufstieg schon fest, ein 4:2 gegen Georgien.



Vizemeister Neuseeland war mit einem 5:1 gegen Taiwan gestartet, gewann gegen Georgien mit 6:2, unterlag dann, völlig überraschend, Bulgarien mit 6:7 und danach Belgien, ehe ein 5:2 gegen die Türken immer noch Platz zwei brachte. Dritter wurde Georgien, das gegen Bulgarien 7:1 siegreich war, gegen die Türken 3:2 und gegen Taiwan mit 6:4 gewann. Die enttäuschenden Bulgaren hatten auch gegen Georgien beim 1:7 keine Chance, gewannen aber immerhin nach dem Erfolg gegen Neuseeland auch gegen die Türken mit 5:1. Taiwan verhinderte den Abstieg durch ein 4:3 gegen Bulgarien, nachdem es gegen die Türken mit 4:5 nach Verlängerung verloren hatte.

Interessant, dass auch in Deutschland aktive Spieler bei dem Turnier mitmischten. So spielten für Bulgarien der 16-jährige Aleksandar Stanimirov, der in der letzten Saison u.a. in der DNL3 für den EC Bad Nauheim gespielt hat und Torhüter Andrea Karabadjakov, der in dieser Spielzeit in der U20 des TSV Erding aktiv war.

Torschützenkönig wurde der Belgier Sam Verelst (Heilbronner Falken) mit 14 Punkten, darunter fünf Toren vor seinen Landsleuten Bryan Henry (Liege Bulldogs) mit 12 Punkten und Vadim Gyesbreghs (Golden Sharks Mechelen) mit 11 Punkten. Bester Goalie des Turniers war ebenfalls ein Belgier. Ein Österreicher mit belgischem Pass, für die Leuven Chiefs in der BeNeLiga antretend, konnte sich 93,3 Prozent Fangquote anrechnen lassen. Ihm folgten, mit je 90,9 Prozent der Neuseeländer Csaba Kercso-Magos (West Auckland Admirals) sowie der Belgier Ignace van Noten (Golden Sharks Mechelen).