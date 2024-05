Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach dem Auftakterfolg gegen die Slowakei trifft die deutsche Nationalmannschaft mit den USA auf den nächsten starken Gegner. Erstmals im Einsatz der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft ist Österreich im Auftaktspiel gegen Dänemark. Alle Spiele des WM-Turniers sind live auf Hockeyweb-Partner Sportdeutschland.TV zu sehen. Mit dem Rabattcode [HOCKEYWEB5] können 5€ auf den Turnierpass gespart werden!

Nach dem überzeugenden 6:4-Auftakterfolg am Freitag gegen die Slowakei trifft Vizeweltmeister Deutschland heute (20:20 Uhr) auf das mit NHL-Spielern gespickte Team USA, dass zum Auftakt im Spitzenspiel gegen Schweden mit 2:5 unterlag und bereits unter Erfolgdsdruck steht. Dazu sagt Sportdeutschland-Reporter Tobi Fischbeck: „Nach dem wichtigen Sieg gegen die Slowakei trifft Deutschland auf den vermeintlich übermächtigen Gegner USA. Doch die Vereinigten Staaten müssen sich als Team noch finden. Das ist ein Vorteil für Deutschland, so früh gegen sie zu spielen. Und dass man gegen die USA gewinnen kann, hat man im Halbfinale letztes Jahr gezeigt.“

Des Weiteren startet Österreich in der Gruppe A mit der Partie gegen Dänemark (16:20 Uhr) in das Turnier. Sportdeutschland-Reporter Christoph Fetzer äußerte sich dazu wie folgt: „Bei den Österreichern bin ich gespannt, ob Marco Rossi den Schwung aus seiner starken NHL-Saison (21 Tore für die Minnesota Wild) mitnehmen kann. Dazu hat Österreich einen Block von sechs Spielern, die mit Salzburg gerade Meister geworden sind. Blockbildung ist auch ein gutes Stichwort für Dänemark, da kennen wir einige Spieler aus der DEL. Phillip Bruggisser, Nicholas B. Jensen, Christian Wejse und Felix Maegaard Scheel haben eine tolle Saison mit Bremerhaven gespielt, die Vizemeisterschaft sollte beflügeln. Auch Frederik Storm (Köln), Markus Lauridsen (Frankfurt) und Niklas Andersen (Augsburg) haben 2023/24 in der DEL gespielt. Gespannt bin ich dazu auf Toptalent Oscar Fisker Mølgaard.“