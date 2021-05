WM 2021 am Donnerstag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es bleibt dabei – die Spiele bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga sind schwer vorauszuahnen. Oder wer hätte gedacht, dass die Schweiz nach der 0:7-Packung gegen Schweden im Gegenzug die Slowakei mit 8:1 abfertigen würde. Zudem gibt es gute Nachrichten: Ab dem 1. Juni sind Zuschauer zu den Spielen des Turniers zugelassen.

Rappelvoll werden die beiden Spielstätten in Riga zwar auch dann nicht sein, dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung: In der größeren Arena Riga dürfen dann 2660 Fans platznehmen, im kleineren Olympic Sports Centre werden es 1075 sein.

In der Gruppe A konnte man am Donnerstag nicht so schnell hinsehen, wie die „Eisgenossen“ bei ihrem 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)-Sieg ihre Tore schossen. Erst als die Schweizer schon mit 6:0 vorne lagen, kamen die Slowaken, die ihre ersten drei Spiele ausnahmslos gewannen, zumEhrentreffer durch Peter Cehlarik. Für die Schweiz waren Romain Loeffel, Gregory Hofmann (je 2), Raphael Diaz, Sven Andrighetto, Timo Meier und Philipp Kurashev erfolgreich.

Im zweiten Spiel dieser Gruppe gelang Tschechien ein wichtiger 4:2 (0:2, 0:0, 4:0)-Sieg gegen Schweden. Bei einer Niederlage wäre für die Tschechen das Viertelfinale in weiter Ferne gewesen – nun aber stehen die Schweden nach vier Spielen auf dem letzten Gruppenplatz, bekommen dabei aber das Kunststück fertig, ein positives Torverhältnis (12:9) aufzuweisen, während Tschechien (12:13) als Vierter ein negatives Verhältnis hat. Andreas Wingerli und Rickard Rakell erzielten die 2:0-Führung Schwedens, die die Tschechen im letzten Abschnitt durch Jakub Vrana, Jan Kovar, Lukas Klok und Jakub Flek drehten. An der Spitze der Gruppe stehen die mit neun Zählern punktgleichen Teams des Russischen Olympischen Komitees, der Schweiz und der Slowakei. Tschechien und Dänemark sind Vierter und Fünfter mit jeweils fünf Punkten.

In der Gruppe B hat Finnland die deutsche Nationalmannschaft durch den 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)-Arbeitssieg gegen Italien vom ersten Platz verdrängt. Tony Sund (2) und Arttu Ruotsalainen trafen für Suomi. Ein italienischer Treffer wurde wegen hohen Stocks nicht anerkannt – es wäre der 1:2-Anschluss gewesen.

Außerdem besiegten die USA den Gastgeber Lettland mit 4:2 (2:2, 2:0, 0:0). Zweimal glichen die Hausherren durch Miks Indrasis und Renars Krastenbergs aus, doch letztlich reichten den US-Boys die Tore von Matt Tennyson, Brian Boyle, Trevor Moore und Matty Beniers zum Sieg. Nach dem nun kompletten vierten Spieltag steht Finnland (10 Punkte) an der Spitze, gefolgt von Deutschland und den USA (je 9) sowie Kasachstan und Lettland (je 7).