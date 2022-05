Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag im Viertelfinale der Eishockey Weltmeisterschaft auf Tschechien. Wir zeigen euch wie ihr einen exklusiven Quotenboost für das Spiel bekommt.

Sichert euch jetzt die exklusive 12.0 Quote

Das deutsche Team trifft im Viertelfinale der Eishockey WM auf Tschechien. Das DEB-Team konnte sich mit einer starken Gruppenphase den zweiten Platz in der Gruppe A sichern. Das tschechische Team konnte hinter Finnland und Schweden die Gruppenphase auf Platz 3 abschließen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams bei einer Weltmeisterschaft gab es im Viertelfinale der WM 2019. Vor drei Jahren zog Tschechien mit einem 5:1-Erfolg ins Halbfinale ein. Deutschland hat also mit den Tschechen noch eine Rechnung offen. Wenn das noch nicht reicht, um euch auf das Spiel zu freuen, haben wir für alle Eishockeyfans noch ein exklusives Angebot. Normal bekommt ihr eine 4.10 Quote für einen Sieg der deutschen Mannschaft. Wir zeigen euch allerdings wie ihr eine 12.0 Quote bei bet-at-home bekommt.

So sichert ihr euch das Angebot

1. Klickt auf DIESEN Link und meldet euch sicher bei bet-at-home an.

2. Zahle min. 10€ ein, z.B. via PayPal, Klarna/Sofort, Trustly oder Kreditkarte.

3. Teilnahme-Button klicken.

4. Tipp auf die ausgewählte erhöhte Wette platzieren!

5. Quoten-Boost im Wettschein aktivieren!

6. Wette gewonnen? Dann gibt’s für die Differenz zur realen Quote bis zu 40 Euro.

Bei Bet-at-home handelt es sich um einen Online Sportwettenanbieter, der sich vor allem in Deutschland großer Beliebtheit erfreut. Der Buchmacher verzeichnet aktuell ungefähr 5 Millionen Kunden weltweit und ist mit einer der besten Eishockey Wettanbieter in Deutschland. Das Wettangebot umfasst in erster Linie Sportwetten, aber auch Live Wetten können platziert werden.

Alle Informationen für Deutschland gegen Tschechien bekommt ihr hier