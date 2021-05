Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 in Riga ist ein Turnier der Überraschungen. Aber Überraschungen sind relativ. Normalerweise wäre ein Sieg der Schweden über die Schweiz keine Überraschung – doch die Skandinavier sind mit zwei Niederlagen gestartet, die „Eisgenossen“ hingegen mit zwei Siegen.

Eine wirkliche Überraschung war aber doch der Punktgewinn Großbritanniens in der Gruppe A gegen Schweden-Bezwinger Dänemark. Der Außenseiter musste sich erst in der Verlängerung mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) geschlagen geben. Ben O’Connor brachte die Briten nach zweieinhalb Minuten sogar in Führung, ehe Julian Jakobsen und Nicklas Jensen das Spiel noch im ersten Drittel drehten. Das Team UK blieb aber dran: Knapp vier Minuten vor dem Ende traf Mike Hammond zum 2:2-Ausgleich. In der Overtime nutzte dann aber Markus Lauridsen ein Powerplay zum Siegtreffer.

Die Schweiz erwischten gegen Schweden einen rabenschwarzen Tag und unterlag dem Drei-Kronen-Team satt mit 0:7 (0:2, 0:2, 0:3). Besonders bitter wurde es für Leonardo Genoni: Der Goalie der Schweizer sah bei einigen Treffern nicht gut aus und wurde nach dem vierten Gegentor durch Melvin Nyffeler ersetzt. Die Tore für Schweden erzielten Jesper Froden (2), Adrian Kempe, Victor Olofsson, Magnus Nygren, Nils Lundkvist und Henrik Tommernes.

In der Gruppe B besiegte die USA den nächsten Gegner der deutschen Nationalmannschaft, Kasachstan, mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Dabei musste sich der Favorit ordentlich strecken, um die Kasachen, die kämpferisch stark spielten und auch Chancen vorweisen konnten, zu besiegen. Es trafen Adam Clendening, Trevor Moore und Jack Drury.

Im nordeuropäischen Duell setzte sich Finnland mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) gegen Norwegen durch. Letztere gingen durch Mathis Olimb bereits nach 90 Sekunden in Führung, ehe Suomi auf 3:1 davonzog. Es trafen Iiro Pakarinen, Anton Lundell und Kim Nousiainen. Tobias Lindström sorgte kurz nach Beginn des Schlussdrittels wieder für Spannung, doch Jere Innala gelang in der 48. Minute das 4:2. Hannes Björninen erhöhte noch auf 5:2.

Am Mittwoch (15.15 Uhr, Sport1) spielt Deutschland gegen Kasachstan.