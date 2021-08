Lesedauer: ca. 1 Minute

​Rund drei Wochen vor dem offiziellen Trainingsstart am Mittwoch, 1. September, dürfen die Heilbronner Falken zwei weitere Spieler in ihrem Kader begrüßen.

Nachwuchsgoalie Luca Ganz wird, wie im vergangenen Jahr, mit einer Förderlizenz von den Jungadler Mannheim ausgestattet und kann somit im Spielbetrieb der DEL2 eingesetzt werden. Verteidiger Filip Hadamczik erhält bei den Heilbronner Falken einen Tryout-Vertrag bis 31. Oktober 2021 und wird mit der Rückennummer 13 für die Unterländer auflaufen.



Der 18-jährige Luca Ganz ist bereits seit 2017 im Mannheimer Nachwuchs aktiv und war in der Saison 2020/2021 sowohl für die Jungadler Mannheim, als auch die Adler Mannheim und die Heilbronner Falken lizenziert. Für den gebürtigen Kaufbeurer geht es in der kommenden Saison auch darum, weiter Spielpraxis im Profibereich zu sammeln. Für die Falken wird Ganz mit der Rückennummer 1 zwischen den Pfosten stehen aber auch weiterhin für das DNL-Team der Jungadler aktiv sein.

Der 21-jährige Deutsch-Tscheche Filip Hadamczik war neben seinem Heimatland Tschechien bereits in Schweden und Österreich aktiv. Zuletzt trug er das Trikot der Blue Devils Weiden, konnte in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Verletzung jedoch kein Spiel für den Oberligisten absolvieren. Auf seiner Ausbildung, die er in der Akademie bei Red Bull Salzburg erhalten hat, kann er sicherlich weiter aufbauen.

Falken-Trainer Jason Morgan: „Ich hatte die Gelegenheit, die beiden jungen Spieler im Prospect-Camp im Juli in Mannheim zu sehen und bin davon überzeugt, dass beide ein vielversprechendes Potenzial besitzen. Luca Ganz wird uns auf der Torwartposition Tiefe verleihen und Florian Mnich sowie Arno Tiefensee bei Bedarf unterstützen. Filip Hadamczik hat ein gutes Hockeygespür, ein gutes Offensivbewusstsein und kann gut mit dem Puck umgehen. Seine Skating-Fähigkeiten wird er unter der Anleitung von Christoph Schubert sicherlich noch weiterentwickeln und verbessern.“