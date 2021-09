Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gleich zwei für heute Abend geplanten Testspiele fallen aus. So mussten die Löwen Frankfurt aus der DEL2 die gegen den EV Landshut avisierte Partie aufgrund von Coronafällen absagen. Auch die Partie am Sonntag, 12. September, in Freiburg wird nicht stattfinden. Auch die Kassel Huskies können heute nicht bei den Hannover Scorpions spielen.

„Die Betroffenen sind selbstverständlich in ärztlicher Betreuung und befinden sich in häuslicher Quarantäne – bis auf leichte Symptome geht es allen Infizierten zum aktuellen Stand gut, da sie geimpft waren. Das sportliche Team der Löwen befindet sich trotzdem vorsorglich vollständig in Quarantäne“, erklären die Hessen in einer Mitteilung.



Auch eine sportliche Nachricht gibt es aus Frankfurt: Patrick Buzás und die Löwen Frankfurt haben einvernehmlich die zwischen ihnen bestehenden vertraglichen Verbindungen aufgelöst – über die näheren Einzelheiten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Solche Situationen sind wohl auch weiterhin nicht komplett auszuschließen und wir müssen auch weiter mit Einschränkungen rechnen. Natürlich steht die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten immer an erster Stelle. Wir wünschen den betroffenen Spielern der Löwen Frankfurt eine gute und schnelle Genesung“, erklärt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.

Auch die Kassel Huskies können müssen auf ihren Test bei den Hannover Scorpions verzichen, da die Scorpions ebenfalls aufgrund von positiven Corona-Befunden im Team passen mussten. „Die Kassel Huskies wünschen den Betroffenen sowie der gesamten Mannschaft eine gute und schnelle Genesung“, erklären die Schlittenhunde. Für die Mellendorfer fällt damit die Mannschaftsvorstellung aus. Eine ohnehin geplant Impfaktion wird aber dennoch durchgeführt.