​Drei Tage im Zeichen der schnellsten Mannschaftssportart der Welt – und das am Fuße der Skisprungschanze in Klingenthal. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Deutschen Eishockey Liga 2 wartet vom 16. bis zum 18. Februar 2024 in der Sparkasse Vogtland Arena ein Spektakel auf die Zuschauer.

Am Fuße der imposanten Skisprungschanze im sächsischen Klingenthal werden insgesamt drei Eishockeyspiele ausgetragen. Die Fans können sich am Freitag, 16. Februar 2024, auf das Sachsen-Derby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen freuen. Als zweite DEL2-Partie treffen am Sonntag, 18. Februar die Lausitzer Füchse auf die Eisbären Regensburg.



Da Eishockey-Feste bekanntlich gern unter Freunden gefeiert werden, ist auch dieses Mal die tschechische Extraliga vertreten. Am Samstag, 17. Februar, trifft in einem vielversprechenden Derby der HC Energie Karlovy Vary auf den HC Skoda Plzen.

Die DEL2 hat sich für die Ausrichtung des Hockey Outdoor Triple einen Partner gesucht. Als Veranstalter konnte mit der „Die Sportwerk GmbH“ ein erfahrener Ausrichter gewonnen werden, der das Herzblut für den Eishockeysport in sich trägt. Die zweite Liga ist der Schirmherr dieser Veranstaltung und wird am 17. Februar zudem Verantwortliche der Clubs sowie Partner und Unterstützer der Liga zur DEL2-Jubiläumsveranstaltung laden.

René Rudorisch, Geschäftsführer DEL2: „Wir sind begeistert, dass wir das zehnjährige Jubiläum der DEL2, gemeinsam mit dem innovativen Veranstalter ´Die Sportwerk GmbH´, mit dem Hockey Outdoor Triple feiern können. Dieses Event erfüllt uns mit Stolz, da es die Entschlossenheit zeigt, die Infrastruktur eines traditionellen Stadions zu verlassen und unsere großartige Sportart auch außerhalb der bekannten Spielstätten zu präsentieren. Dies spiegelt die Leidenschaft wider, die unsere Liga antreibt, und wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für Spieler und Zuschauer gleichermaßen. Zudem freuen wir uns, dass es erneut gelungen ist, dass ein tschechisches Extraliga-Spiel in Deutschland ausgetragen wird.“

Eva Wagner, Geschäftsführerin Die Sportwerk GmbH: „Nach der Durchführung verschiedener Event Games ist es an der Zeit, die Stadien mit ihren vorhandenen Infrastrukturen zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Klingenthal hat für den sächsischen Wintersport eine besondere Bedeutung und bietet eine atemberaubende Kulisse für ein grenzübergreifendes Eishockey-Fest.“