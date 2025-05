Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit Yannik Valenti verlängert. Für den Flügelstürmer wird es die dritte Profisaison in Kassel.

Der 24-jährige Flügelstürmer wurde in der Eishockey-Jugend Kassel ausgebildet, bevor er im Alter von 15 Jahren zu den Jungadlern Mannheim wechselte. In der Quadratestadt gab der Scharfschütze in der Saison 2017/18 sein Profidebüt in der DEL. Zudem lief Valenti in jener Spielzeit bereits dreimal für die Schlittenhunde auf. Anschließend verbrachte der damalige U20-Nationalspieler ein Jahr in der kanadischen Elite-Nachwuchsliga WHL, wo er für die Vancouver Giants auf Torejagd ging.

Es folgten zwei weitere Jahre in der Organisation der Adler, bevor es Valenti zu den Straubing Tigers zog. In dieser Zeit kam er ebenso für den EV Landshut zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Valenti 58 DEL-Spiele. 2023 kehrte der Sohn von Huskies-Legende Sven Valenti in seine Heimat zurück und absolvierte seitdem 74 Spiele für die Blau-Weißen, in denen er 91 Punkte verbuchen konnte.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Yannik ist ein wichtiger Baustein unserer Offensive und unseres Überzahlspiels. Als Kasseler Eigengewächs trägt er einen großen Teil zu unserer Team-Identität bei. Er hat im vergangenen Jahr sein Spiel unter unseren Coaches, vor allem, was die Defensivaufgaben und das Körperspiel betreffen, noch einmal weiterentwickelt.“



