Der EV Landshut hat mit Stürmer Yannick Wenzel von den Löwen Frankfurt hochkarätige Verstärkung aus der DEL verpflichtet.

Die Offensive des EV Landshut bekommt hochkarätige Verstärkung. So wechselt Yannick Wenzel aus der DEL von den Löwen Frankfurt zurück in seine bayerische Heimat. Der 25-jährige Stürmer, der aus Wasserburg am Inn stammt, hat beim EV Landshut einen Zweijahresvertrag unterschrieben und ist nach Alexander Dersch der zweite Neuzugang für die DEL2-Spielzeit 2024/25.

Yannick Wenzel hat das Eishockey-Einmaleins bei den Starbulls Rosenheim erlernt und gab bei den Innstädtern in der Oberliga auch sein Profidebüt. Der 1,85 Meter groß Rechtsschütze spielte in der Folge drei Jahre für die Bietigheim Steelers und stieg dann nicht nur mit den Löwen Frankfurt in die PENNY DEL auf, sondern war in drei Jahren in insgesamt 145 Begegnungen aktiv, erzielte 21 Treffer und verbuchte 34 Assists. EVL-Trainer Heiko Vogler hatte den Mann mit absolutem Gardemaß schon seit einiger Zeit auf seinem „Scouting-Radar“ und lotste ihn schließlich an die Isar. „Ich freue mich sehr, dass Yannick nach Landshut kommt. Er passt charakterlich hervorragend zu uns. Er bringt Gardemaße mit, ist dabei auch ein sehr guter Schlittschuhläufer und hat einen herausragenden Schuss. Gerade einen deutschen Stürmer und Rechtsschützen, findet man in dieser Qualität nicht so häufig, In der DEL2 möchte er jetzt wieder mehr Eiszeit erhalten und die wird er bei uns bekommen. Er wird uns ganz sicher einen Schritt nach vorne bringen“, erklärt Vogler die Hintergründe des Transfers.

„Ich bin sehr froh, nächstes Jahr für den EVL spielen zu dürfen. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen wusste ich, dass ich für solch einen Traditionsverein auflaufen will und alles geben werde, um in der neuen Saison voll anzugreifen. Mein Ziel vor jeder neuen Saison ist die Meisterschaft und ich denke wir haben eine sehr starke Mannschaft, um dies zu erreichen“, sagt Wenzel voller Vorfreude auf seinen Club

Der Kader des EV Landshut für die DEL-Saison 2024/25 (Stand: 8. Mai 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Tobias Echtler, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek.