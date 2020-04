Stürmer geht in sein drittes Jahr im Ellental

Lesedauer: ca. 1 Minute

Auch in der kommenden Spielzeit können die Steelers auf die Dienste von Yannick Wenzel bauen.

Der 21-jährige Stürmer wird somit in seine dritte Saison als Steeler gehen. In seinen bisherigen 107 Spielen kommt er sieben Tore und 14 Assists. In Zukunft wird er mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Yannick war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben und wir sind sehr froh, dass er in Bietigheim bleibt. Er ist ein Spieler mit sehr vile Potential, der uns mit seiner Geschwindigkeit und seinem hervorragenden Schuss weiterhelfen wird.“

Der Stürmer: „Ich freue mich sehr, dass ich weiter in Bietigheim Eishockey spielen werde. Wir werden gemeinsam in der neuen Saison alles geben, um wieder oben mitzuspielen.“

Das DEL2-Transfergeflüster