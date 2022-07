Lesedauer: ca. 1 Minute

​Weitere Vertragsverlängerung bei den Dresdner Eislöwen: Yannick Drews wird auch in der neuen Saison für die Blau-Weißen auflaufen. Die Vertragsverlängerung wurde beim traditionellen Eislöwen-Grillfest verkündet.

Der 24-jährige Mittelstürmer blickt mit neun Toren und 15 Vorlagen in 46 Hauptrundenspielen auf seine beste DEL2-Saison zurück. Vor einem Jahr war Drews gemeinsam mit Maximilian Kolb vom Ligakonkurrenten aus Ravensburg nach Dresden gekommen und nahm von Beginn an eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Cheftrainer Andreas Brockmann ein. Insgesamt hat er mittlerweile 200 Hauptrundenspiele (27 Tore und 38 Vorlagen) in der DEL2 bestritten. Hinzu kommen 20 Play-off-Spiele mit zwei Toren und acht Vorlagen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Yannick ist einfach zu coachen und zählt zu unseren zuverlässigsten Spielern. Er hat in der vierten Sturmreihe mit Tom Knobloch und Matej Mrazek, in der ersten Sturmreihe an der Seite von Jordan Knackstedt oder sogar als Verteidiger seine Leistung überzeugend abgerufen.“