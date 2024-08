„Rookie of the Year“ der Oberliga Nord 2021/22

Mit dem 23-jährigen Fabian Hegmann können die Wölfe-Verantwortlichen kurz vor Trainingsstart eine weitere neue Personalie in der Ensisheimerstraße präsentieren.

In Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet sammelte Hegmann bei den Moskitos Essen in der Saison 2021/22 erste Erfahrung im Seniorenbereich und konnte hierbei auf anhieb überzeugen und verdientermaßen die Auszeichnung als „Rookie of the Year“ in der Oberliga Nord gewinnen. Nach einem weiteren Jahr in Essen und der vergangenen Saison in Duisburg, kann der junge Torwart bereits auf die Erfahrung aus über 100 Oberliga-Spielen zurückgreifen.

In der neuen Saison wird Fabian Hegmann im Wölfe-Kader mit der Rückennummer 40 hinter Patrik Cerveny die Rolle als Back-up-Torhüter einnehmen.



Sportdirektor Peter Salmik: „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Fabian einen mehr als adäquaten Back-up Goalie gefunden haben. Als sein Agent ihn uns angeboten hat, haben wir uns direkt mit ihm auseinandergesetzt, uns viel über ihn informiert und auch mit ehemaligen Trainern gesprochen. Gemeinsam sind wir der Meinung, dass er bereit ist, den Sprung in die DEL2 anzugehen. Er hat in seinem jungen Alter schon viel Erfahrung als Nummer eins in der Oberliga gesammelt und wir bei uns die Möglichkeit bekommen, sich auf einem neuen Niveau weiterzuentwickeln.“

Fabian Hegmann ergänzt: „Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Saison, das Team und die Herausforderungen, die mir hier in Freiburg ermöglicht wird. Es wird mit Sicherheit eine ausgeglichene und spannende Saison, bei der ich dem Team bestmöglich helfen und die nötige Sicherheit geben möchte, wenn ich gebraucht werde. Mein Ziel ist es, mich jeden Tag weiter zu verbessern und natürlich mit der Mannschaft und den Fans so erfolgreich wie möglich zu sein.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 29.07.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann (Füchse Duisburg)

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marvin Neher, Petr Heider (Eisbären Regensburg), Leo Hafenrichter (EC Bad Nauheim), Maximilian Leitner (Krefeld Pinguine), Simon Stowasser (EV Landshut), Calvin Pokorny

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan (Saale Bulls), Yannik Burghart (ESV Kaufbeuren), Sebastian Streu (Starbulls Rosenheim), Christian Billich, Lennart Otten, Tomas Schwamberger (Eisbären Regensburg), Nikolas Linsenmaier, Filip Reisnecker (Schwenninger Wild Wings), Spencer Naas (Dundee Stars)