Weißwasser-Trainer Christof Kreutzer im Gespräch

„Wenn Du gewinnst, ist nicht alles gut – wenn Du verlierst, ist nicht alles schlecht“

27.09.2025, 15:56 Uhr Lesedauer: 8 Minuten

Christof Kreutzer ist seit 2024 Cheftrainer der Lausitzer Füchse. Hockeyweb.de traf sich mit ihm in der Trainerkabine, um über die neue Saison zu sprechen.

Herr Kreutzer, wie blicken Sie auf Ihre erste Spielzeit in Weißwasser zurück? Wie stark waren Sie im letzten Jahr in die Zusammenstellung des Teams eingebunden und wie war es in diesem Sommer?

Ich bin im letzten Jahr relativ spät verpflichtet worden, so dass bereits vieles fertig war. Wir haben dann gemeinsam nur noch unseren neuen Torwart Anthony Morrone geholt sowie zwei oder drei andere Spieler. Es hat aber damals bereits mit den beteiligten Personen sehr gut gepasst. Das betraf sowohl mein Trainerteam als auch die Clubführung. Unsere Gespräche fanden auf Augenhöhe statt, das ist für mich sehr wichtig. Deshalb fiel es mir auch nicht schwer, diesen Sommer den Vertrag zu verlängern.

Die zweite Saison wird auch wieder eine Herausforderung. Es ist, wie letztes Jahr auch schon, nicht selbstverständlich, unter die ersten zehn zu kommen. Hier muss man mit Blick auf das Budget auch realistisch sein. Wir müssen also im Rahmen unserer Möglichkeiten gute Neuverpflichtungen machen. Auch dieses Jahr haben wir wieder die jüngste Mannschaft der Liga. Die jungen Spieler dürfen lernen, sie dürfen auch Fehler machen. Aber sie müssen natürlich versuchen, schnell zu lernen und nicht zu oft dieselben Fehler zu machen. Das ist wichtig und ich glaube, diese Entwicklung kann ich gemeinsam mit meinem Trainerteam auch leisten.

In Weißwasser wurde bis zuletzt am Einbau der Flexbande und der neuen LED-Beleuchtung gearbeitet, so dass Sie lange kein Eis in der Halle hatten. Wie lief die Vorbereitung?

Die Vorbereitung war dieses Jahr sehr schwierig. Wir mussten das Eistraining im Sommer immer wieder verschieben und wussten nicht genau, wie wir planen können. Gibt es ein Trainingslager oder nicht, wohin weichen wir aus, wenn wir hier nicht aufs Eis können? So mussten wir nach Tschechien und auch nach Dresden ausweichen, was natürlich nicht optimal ist. Das war auch schwierig wegen der notwendigen Ruhephasen, auch durch die vielen Reisen. Es war sehr positiv, dass viele Spieler, auch neuverpflichtete, auf eigene Initiative nach Budweis gefahren sind, um dort auf dem Eis zu trainieren. Das fand ich vom Engagement und vom Teamgeist super.

Dennoch haben wir versucht, sehr intensiv zu arbeiten, sowohl auf dem Eis als auch im Kraftraum. Aber ich kann natürlich nicht mit den Jungs vier oder fünf Trainingseinheiten an einem Tag machen, um die versäumte Zeit wieder aufzuholen. Am Ende haben wir das Beste daraus gemacht, aber das sollte kein Standard für die Zukunft sein. Es sollte von den Verantwortlichen, und damit meine ich nicht den Club, berücksichtigt werden, dass für professionelles Eishockey auch eine professionelle Vorbereitung notwendig ist.

Sie hatten drei internationale Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison, davon zwei in Polen. Letztes Jahr waren Sie in England unterwegs. Was steht dabei für Sie mehr im Vordergrund, der sportliche Faktor oder das Teambuilding.

Auch diese Spiele waren für uns eine Herausforderung, da wir nicht wussten, ab wann wir zu Hause Eis haben. Es macht ja keinen Sinn, ein Testspiel zu machen, nachdem wir erst ein oder zwei Tage auf dem Eis trainiert haben. Deshalb konnten wir auch erst spät in die Planung der Testspiele einsteigen. Ich hätte mir auch das eine oder andere Spiel mehr gewünscht, aber gerade die Spiele in der ersten polnischen Liga gegen Zagłębie Sosnowiec und Unia Oświęcim waren schon auf hohem Niveau. Es ist mir wichtig, das bestmögliche Niveau zu haben, damit wir gefordert sind und schnell unsere noch offenen Baustellen erkennen können. Die beiden polnischen Vereine waren gute Gegner, sie haben ein gutes Tempo gespielt und uns nichts geschenkt. Danach kam noch das Spiel gegen Crimmitschau, das alles innerhalb von vier Tagen. Das war schon eine gute Herausforderung und hat uns auch konditionell an den Rand geführt. Es war aber auch wichtig, mal ein paar Tage am Stück zusammen zu sein, das Team konnte sich besser kennenlernen und so konnten wir uns schneller als Mannschaft zusammenfinden.

Die Zusammenstellung der neuen Mannschaft war ja vor allem die Aufgabe von Jens Baxmann, dem Sportlichen Leiter der Lausitzer Füchse. Wie erfolgt da die Zusammenarbeit?

Wir haben uns da sehr gut ausgetauscht und immer wieder intensiv über verschiedene Spieler gesprochen, die im Angebot waren. Es ist natürlich immer schwierig, die bestmöglichen Spieler zu bekommen, wenn größere Clubs mitbieten und Gehälter aufrufen, bei denen wir nicht mithalten können. Es war gutes Miteinander, wir haben fast täglich telefoniert, um uns abzustimmen und die besten Optionen abzusprechen. Das ist sicher der Job von Jens Baxmann, der am Ende auch das letzte Wort hat. Aber wir haben das immer mit dem gesamten Trainerteam und auch mit unserem Geschäftsführer Dirk Rohrbach diskutiert. Denn jeder hat versucht, seine Verbindungen zu nutzen, um das Beste für den Club herauszuholen. Auch Co-Trainer André Mücke und Torwarttrainer Frantisek Gistr haben ein umfangreiches Netzwerk, welches wir einbezogen haben.

Das Ziel für die neue Saison sind erneut die Pre-Playoffs. Wie schätzen Sie dieses Ziel ein?

Wir sind natürlich guten Mutes und denken immer positiv. Aber wir müssen, genauso wie letztes Jahr auch, immer 100 Prozent bringen, wenn wir gewinnen wollen. Die Liga insgesamt, gerade die sechs Aufstiegsaspiranten, haben noch einmal richtig investiert, so dass es sein kann, dass die Schere deutlicher auseinandergeht als in der Vergangenheit. Aber auch alle Vereine, die letztes Jahr hinter uns waren, wollen dieses Jahr vor uns stehen. Auch die haben ihre Kader verbessert. Das wird eine große Herausforderung, aber wenn wir es erreichen, unter die ersten zehn zu kommen, haben wir eine sehr gute Saison gespielt. Und wenn wir das schaffen sollten, wollen wir natürlich auch weiter kommen als letztes Jahr.

Wer ist Ihr Favorit für die Meisterschaft?

Das ist immer schwierig zu prognostizieren. Von der Tiefe und vom Papier her, wie man so schön immer sagt, dürfte Krefeld sehr stark besetzt sein. Kassel darf man nie unterschätzen, sie haben zwar einige Spieler abgegeben, aber können damit wahrscheinlich auch mehr als Mannschaft auftreten. Ravensburg hat das Team sehr gut zusammenhalten können, aber auch Landshut und Rosenheim sind in der Lage, Meister zu werden.

Wie schätzen Sie die Düsseldorfer EG ein, die ja wahrscheinlich einen der höchsten Etats hat?

Wie hoch der Etat tatsächlich ist, weiß ich nicht. Sie haben ja bis auf zwei Spieler, die geblieben sind, ein komplett neues Team, das ist natürlich ein riesiger Umbruch. Die DEG hat auf eine Art vielleicht einen Vorteil: sie kann unbekümmert mit einer neuen Mannschaft in die neue Saison gehen. Andererseits gibt es natürlich Druck, oben mitzuspielen. Doch jedes Team will einen Traditionsverein wie die DEG schlagen und sich einen Sieg auf die Fahne schreiben. Das ist nochmal ein zusätzlicher Anreiz für jede Mannschaft. Aber rein vom Kader her sollten sie es schaffen, unter die ersten sechs zu kommen.

Sie haben letztes Jahr ein fast fertiges Team übernommen, haben dieses Jahr die Änderungen in der Mannschaft aktiv mitgestaltet. Düsseldorf hat ein komplett neues Team aufgebaut. Was ist für einen Trainer die schwierigere Aufgabe?

Wenn ich einen Rahmen habe und die verbliebenen Jungs schon kenne, ist es natürlich einfacher. Aber ein Rich Chernomaz ist sehr erfahren und hat sicher mit einigen Spielern auch schon zusammengearbeitet. Wenn ich an meine Situation letztes Jahr zurückdenke, kannte ich gar keinen Spieler des Teams. Das ist sicher nicht so einfach, aber es hat trotzdem schnell gepasst. Da war auch mein Co-Trainer André Mücke eine große Hilfe, der alle Abläufe und das Team sehr gut kannte. Es hilft aber auch nichts, das Team zu kennen, aber nicht all die Spieler zu bekommen, um die Mannschaft wirklich zu verbessern. Düsseldorf hat eine hohe individuelle Qualität, aber wichtig ist, dass das Team am Ende funktioniert. Zudem muss der Mix zwischen jungen und erfahrenen Spielern stimmen und alle müssen mitziehen. Das ist für einen Trainer gar nicht so einfach. Manchmal hat man Charaktere, die schwierig zu begleiten sind, gerade wenn man als neuer Trainer zu einem Club kommt, wo großer Erwartungsdruck herrscht. Und dann sind zuweilen auch harte Entscheidungen gefragt. Dieses Problem hatte ich glücklicherweise in Weißwasser nicht.

Nun sind die ersten drei Spiele der neuen Saison vorüber, Sie haben einen Sieg und zwei enge Niederlagen auf dem Konto. Wie sind Sie, unabhängig von den Ergebnissen, mit Ihrer Mannschaft zufrieden?

Zufrieden bin ich eigentlich nie (Christof Kretzer schmunzelt), aber meine Mannschaft versucht, sehr viel umzusetzen und den Gameplan einzuhalten. Sie hilft sich gegenseitig, immer im Spiel zu bleiben und bringt sehr viel Energie aufs Eis. Aber wir haben auch noch viele Dinge zu verbessern, das ist aber normal. Es gibt immer etwas zu verbessern. Wenn Du gewinnst, ist nicht alles gut, wenn Du verlierst, ist nicht alles schlecht. Wir müssen an unseren Fehlern arbeiten und gerade bei den jungen Spielern schauen, dass sie sich schnell verbessern und so wenig Fehler wie möglich zu wiederholen.

Christof Kretzer, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft eine erfolgreiche Saison.