Quarantäne in Weißwasser, Bietigheim und Bad Tölz dauert an

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aufgrund der Fortführung der behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen bei den Lausitzer Füchsen, Bietigheim Steelers und Tölzer Löwen werden die Spiele am kommenden Wochenende gemäß DEL2-Richtlinien coronabedingt abgesagt und verlegt. Für die verschobenen Partien konnten nach Rücksprache mit allen Beteiligten größtenteils schon neue Termine festgelegt werden.

Das Spiel der Lausitzer Füchse gegen Crimmitschau findet am 26. Januar 2021 um 19.30 Uhr statt. Zudem konnte ein neuer Termin für die verschobene Partie zwischen den Heilbronner Falken und den Sachsen gefunden werden. Beide Mannschaften treffen am 12. Januar 2021 um 20 Uhr in Heilbronn aufeinander. Zwischen den Lausitzer Füchsen und dem EHC Freiburg wird es einen Doppelspieltag geben. Die Partie vom achten Spieltag wird auf Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19.30 Uhr terminiert. Am Folgetag findet dann das reguläre Spiel vom 33. Spieltag der Wölfe bei den Füchsen statt. Aus diesem Grund wurde die Partie der Breisgauer bei den Eispiraten Crimmitschau vom 23. Februar auf den 16. Februar 2021 vorgezogen. Spielbeginn ist 20 Uhr.

Die Partie zwischen den Kassel Huskies und den Bietigheim Steelers wird auf den 15. Dezember 2020 mit Spielbeginn 19.30 Uhr verlegt. Das Derby zwischen den Ellentalern und den Falken findet nun am 2. Februar 2021 um 20 Uhr statt.

Die Tölzer Löwen reisen am 26. Januar 2021 zu den Löwen Frankfurt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Die Bayern empfangen die Kassel Huskies am 02. Februar 2021 um 19.30 Uhr in Bad Tölz.

Aufgrund der coronabedingten Spielverlegungen wird für das kommende Wochenende eine Partie vom 14. Spieltag vorgezogen. Somit empfängt der ESV Kaufbeuren am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr die Kassel Huskies. Diese Partie wird zusätzlich bei Maganta Sport übertragen.

Neue Termine im Überblick:

Sonntag, 06.12.20, 18:00 Uhr: ESV Kaufbeuren – EC Kassel Huskies

Dienstag, 15.12.20, 19:30 Uhr: Kassel Huskies – Bietigheim Steelers

Dienstag, 12.01.21, 20:00 Uhr: Heilbronner Falken – Lausitzer Füchse

Dienstag, 26.01.21, 19:30 Uhr: Lausitzer Füchse – Eispiraten Crimmitschau

Dienstag, 26.01.21, 19:30 Uhr: Löwen Frankfurt – Tölzer Löwen

Dienstag, 26.01.21, 20:00 Uhr: Heilbronner Falken – ESV Kaufbeuren

Dienstag, 02.02.21, 19:30 Uhr: Tölzer Löwen – Kassel Huskies

Dienstag, 02.02.21, 20:00 Uhr: Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken

Dienstag, 16.02.21, 20:00 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – EHC Freiburg

Donnerstag, 18.02.21, 19:30 Uhr: Lausitzer Füchse – EHC Freiburg