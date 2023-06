Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiterhin voran und haben den auslaufenden Vertrag mit Dominic Walsh um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Deutsch-Brite wechselte 2013 von den Heilbronner Falken nach Crimmitschau und geht in seine elfte Saison mit den Eispiraten. Walsh, der zuvor auch in Kassel, Ingolstadt, Landshut und Schwenningen auf Torejagd ging, zeichnet sich besonders durch seine Polyvalenz aus. So kann der 33-Jährige, der auf bislang 541 Spiele, 93 Tore und 159 Assists im Eispiraten-Trikot zurückblicken kann, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung spielen, ist im Kader von Cheftrainer Jussi Tuores zunächst aber als Offensivmann eingeplant. In der vergangenen Spielzeit bestritt Dominic Walsh als einziger Spieler alle 58 Pflichtspiele im Eispiraten-Trikot. 52 Partien in der Hauptrunde, sechs weitere in den Playdowns gegen die Bayreuth Tigers.