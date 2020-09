Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 33-jährige britische Nationalspieler Mark Richardson wechselt von den Cardiff Devils zu den Roten Teufeln Bad Nauheim in die DEL2.

Dem Verteidiger eilt der Ruf voraus, einer der beständigsten und zuverlässigsten Spieler im britischen Spitzenhockey zu sein. Während seiner Zeit bei den Cardiff Devils konnte er in 801 Einsätzen insgesamt 352 Punkte (88 Tore, 264 Vorlage) erzielen. In den vergangenen sechs Spielzeiten sammelte der Neuzugang mit Cardiff etliche Titel.

Richardson war Assistenzkapitän der Devils und gehörte in den vergangenen sieben Spielzeiten außerdem zum Kader der britischen Nationalmannschaft. In den Jahren 2017 und 2018 gewannen er und sein Team die Goldmedaille in der Division 1B bzw. 1A, was jeweils den Aufstieg in die höhere WM-Klasse bedeutete.

Headcoach Hannu Järvenpää freut sich auf den Neuzugang: „Mark Richardson bringt eine Menge Erfahrung in seiner Eishockeytasche mit. Was uns aber wirklich beeindruckt hat, sind seine Arbeitsmoral und seine Einstellung auf sowie neben dem Eis. In seinem Playbook steht die Mannschaft immer an erster Stelle. Aufgrund seiner Erfahrung kommt Mark mit allen Spiel-Situationen problemlos zurecht. Als Rechtshänder bietet er zudem verschiedene Möglichkeiten, ihn in den Spezialteams einzusetzen.“