Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen können eine weitere Vertragsverlängerung und den ersten Neuzugang für die Saison 2021/22 vermelden.

Nach Jordan Knackstedt wird auch Vladislav Filin in der neuen Saison wieder für die Blau-Weißen auflaufen. Der 26-Jährige hat einen neuen Zweijahresvertrag bei den Eislöwen unterschrieben und soll auch in der neuen Spielzeit eine Führungsrolle im Team übernehmen. Mit 39 Punkten in 45 Spielen in der abgelaufenen Saison war der gebürtige Russe drittbester Dresdner Scorer.

Vladislav Filin, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich habe bei meiner Rückkehr letztes Jahr gesagt, wie gern ich in Dresden spiele. Auch wenn die Saison für uns als Mannschaft nicht gut war, hat sich das nicht geändert. Ich fühle mich hier wohl und spüre das Vertrauen vom Trainer und der sportlichen Führung. Ich bin vom Konzept und den Zielen voll und ganz überzeugt und freue mich zwei weitere Jahre das Eislöwentrikot tragen zu können. Vor allem hoffe ich, dass wir in der neuen Saison endlich auch wieder vor unseren Fans in der Arena spielen werden.“

Der erste Neuzugang für die Saison 2021/22 kommt vom DEL2-Kontrahenten aus Bayreuth. Verteidiger Nicklas Mannes hat für eine Spielzeit bei den Eislöwen unterschrieben. Der 1,86 Meter große gebürtige Ratinger hat in der abgelaufenen Saison 36 Spiele für die Tigers bestritten und dabei zwei Tore erzielt sowie sieben Treffer vorbereitet. Der 22-Jährige hat seine Qualitäten vor allem in der Defensivarbeit.

Nicklas Mannes, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei den Eislöwen. Die Gespräche mit Matthias Roos waren sehr gut und er hat mich vom Wechsel nach Dresden überzeugt. Das Konzept und die Ziele der Eislöwen stimmen. Ich will mich hier nochmal weiterentwickeln.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns außerordentlich, dass Vladislav Filin weiter für die Eislöwen spielen will. Es ist kein Geheimnis, dass er in der Liga natürlich mit seinen Qualitäten ein begehrter Spieler ist. Umso glücklicher sind wir, dass Vlad Teil dieses Umbruchs sein möchte. Mit Nicklas Mannes bekommen wir einen jungen hungrigen Verteidiger, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er hat bereits DEL-Luft geschnuppert, sich in Bayreuth unter Petri Kujala gut weiterentwickelt und möchte nun mit den Eislöwen den nächsten Schritt machen.“