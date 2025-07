Lesedauer: ca. 1 Minute

Nächster wichtiger Neuzugang für den EV Landshut: Vom tschechischen Extraligisten HC Litvinov wechselt Verteidiger Martin Haš an den Gutenbergweg, wo er einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben hat.

Der neue Mann, der in der Vorsaison an den Zweitligisten Pirati Chomutov ausgeliehen war, ist 24 Jahre alt, 1,94 Meter groß und soll „mit seiner Physis der Abwehr Stabilität verleihen“, betont der Sportliche Leiter Max Brandl.

Der gebürtige Prager hat bereits eine interessante Eishockey-Vita vorzuweisen, u.a. mit Stationen in Finnland, Kanada sowie in den USA, wo er von 2022 bis 2024 in der ECHL in insgesamt 116 Partien für die South Carolina Stingrays und die Fort Wayne Komets auflief. 2019 war er beim NHL Entry Draft in der fünften Runde an 153. Stelle von den Washington Capitals gedraftet worden.

Wie Max Brandl berichtet, habe die Verpflichtung des Rechtsschützen sowohl mit dessen guten Referenzen zu tun als auch mit der Aussicht, dass er einen deutschen Pass bekommen soll. „Wir haben“, so der Sportliche Leiter, „die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgfältig geprüft und sind optimistisch, dass Martin die entsprechenden Formalien in absehbarer Zeit abschließen kann.“ Dann würde der Neuzugang aus Tschechien nicht als Kontingentspieler gelten – und der EVL könnte seinen Kader neben Tor Immo, Jesse Koskenkorva und Tobias Lindberg gezielt mit einem weiteren Importspieler verstärken.

Für Martin Haš ist der Wechsel zum EVL mit enormer Vorfreude verbunden: „Es ist ein großartiges Gefühl, dass ich Teil eines Clubs mit einer so langen, erfolgreichen Geschichte und tollen Fans werde. Da beginnt für mich ein aufregendes neues Kapitel!“

Einer der Hauptgründe, warum er sich für Landshut entschieden habe, so der Verteidiger, sei „die Chance, mit einem starken Team und einem Top-Trainerstab in die Playoffs einzuziehen und dort möglichst erfolgreich zu spielen. Ich werde mein Bestes geben, um dieses Ziel zu erreichen!“