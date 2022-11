Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EV Landshut hat seine fünfte Kontingentstelle im aktuellen DEL2- Kader besetzt und den US-Amerikaner Jack Doremus verpflichtet. Der 25-Jährige ist am Donnerstag auf dem Flughafen in München gelandet und wurde dort vom Trainerteam empfangen und abgeholt. Es wird versucht, alle notwendigen Formalitäten so schnell wie möglich zu erfüllen, so dass er alsbald spielberechtigt ist.

Zuletzt spielte der US-Boy in der ECHL für die Tulsa Oilers. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 70 Spielen, 30 Treffer und 30 Vorlagen. Dabei gehörte Doremus zum ECHL-All-Rookie-Team und wurde zum Rookie des Monats Dezember gewählt. Von 2017 bis 2020 lief Doremus an der University of Denver an der Seite von Tyson McLellan auf – ihn trifft er nun in Landshut wieder. 2018 krönten sich beide zusammen mit ihrem Team zum NCAA-Champion.



„Jack war schon im Sommer unter den Kandidaten. Wir haben natürlich auch mit Tyson über ihn gesprochen und wusste nur Positives zu berichten. Der Kontakt ist nie abgebrochen und wir haben immer wieder kommuniziert. Er ist groß, ein sehr guter Schlittschuhläufer, hat einen unglaublichen Schuss und weiß, wo das Tor steht. Wir hoffen, dass wir mit seiner Verpflichtung einen neuen Impuls setzen und unsere Durchschlagskraft verbessern können“, erläutert EVL-Cheftrainer Heiko Vogler die Verpflichtung des US-Amerikaners.