Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ESV Kaufbeuren kann heute die Verpflichtung von Stürmer Tyson McLellan bekanntgeben. Der US-Amerikaner wird in der Saison 2025/26 eine von vier möglichen Kontingentstellen beim ESVK belegen und ist in der DEL2 auch ein durchaus sehr bekanntes Gesicht.

Der quirlige Mittelstürmer startete seine Europa-Karriere bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL und war danach beim EHC Freiburg und beim EV Landshut in der DEL2 aktiv. In der letzten Spielzeit erfolgte dann der Wechsel zum Warrior-Cup-Teilnehmer Glasgow Clan nach Schottland. Nun geht es für den 29-jährigen Rechtsschützen mit seinem Wechsel zum ESVK also wieder zurück nach Deutschland.

Patrick Reimer, Sportlicher Leiter des ESVK, über Tyson McLellan: „Wir freuen uns sehr, dass wir Tyson McLellan nach Kaufbeuren holen konnten. Ich kenne ihn noch aus unserer gemeinsamen Zeit in Nürnberg und weiß daher, was für ein guter Typ er ist. Er ist ein Gewinnertyp und tut alles, was er kann, damit seine Mannschaft gewinnt. Dazu ist er ein absolut verlässlicher Scorer und wird uns hier mit Sicherheit viel Freude bereiten.“