Gespräche mit Colin Smith

Tryout-Vertrag für Reed Stark bei der Düsseldorfer EG

(Foto: dpa)

Die Düsseldorfer EG hat den Deutsch-Amerikaner Reed Stark mit einem Tryout-Vertrag für einen Monat ausgestattet. Der 29-Jährige Stürmer wechselt von den Utah Grizzlies aus der ECHL an den Rhein.

Zuvor war der Linksschütze einige Jahre für das Team der Universität von Wisconsin aufgelaufen. Stark ist 1,91 Meter groß, wiegt 86 Kilogramm und kann theoretisch schon am Freitag beim Heimspiel gegen Tabellenführer Kassel Huskies (3. Oktober, 19.30 Uhr) im PSD Bank Dome eingesetzt werden. Zu diesem Spiel werden wieder mehr als 7.000 Fans erwartet.

Eine weitere Personalie: Zur sportlichen Zukunft von Stürmer Colin Smith werden derzeit Gespräche zwischen Spieler und Club geführt. Er steht am Wochenende nicht im Kader.

