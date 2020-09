Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Kassel Huskies für die kommende Saison nimmt immer weiter Gestalt an. Von den Black Wings Linz stößt Verteidiger Troy Rutkowski zu den Schlittenhunden. Nach Corey Trivino und Brett Cameron besetzt der Kanadier die dritte von vier Importstellen im Kader für die anstehende Saison.

Der heute 28-Jährige begann seine professionelle Karriere in der nordamerikanischen Juniorenliga WHL bei den Portland Winterhawks. Beim Team aus dem Nordwesten der USA spielte Rutkowski fünf Jahre, das letzte davon als Kapitän und erzielte 260 Punkte in 428 Spielen. Während seiner Zeit in Portland wurde der Rechtsschütze 2010 an 137. Stelle von den Colorado Avalanche im NHL Draft ausgewählt. Da er jedoch drei Jahre nach dem Draft keinen Vertrag der Avalanche angeboten bekam, sicherte sich das NHL-Team der Ottawa Senators den Verteidiger und satten ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. Die Zeit in der Organisation der Senators verbrachte der 1,88 Meter große und 98 Kilogramm schwere Verteidiger im Wechsel zwischen AHL und ECHL.

Im Sommer 2016 wagte Troy Rutkowski dann den viel zitierten Sprung über den Teich. In der ersten norwegischen Liga spielte er für Lillehammer (unter anderem mit Neu-Husky Brett Cameron) und Sparsborg. Vor allem in seiner zweiten Europa-Saison in Sparsborg wusste Rutkowski zu überzeugen. Mit 22 Toren und 35 Vorlagen in 55 Spielen war er der offensiv beste Verteidiger der Liga und wurde ins All-Star-Team gewählt. In den beiden vergangenen Jahre schnürte er für die Black Wings Linz in der ersten österreichischen Liga die Schlittschuhe und erzielte 27 Punkte (neun Tore, 18 Vorlagen), bzw. 17 Punkte (ein Tor, 16 Vorlagen).

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Mit Troy Rutkowski haben wir einen großen, spielstarken Verteidiger verpflichtet, der ein Schlüsselspieler unserer Verteidigung ist. Troy hat einen enormen Siegeswillen und wird uns nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon weiterhelfen.“

Huskies-Trainer Tim Kehler: „Wir sind begeistert, Troy Rutkowski für die kommende Saison verpflichtet zu haben. Troy ist ein Offensivverteidiger, der unser Aufbau- und Umschaltspiel mit seiner Übersicht und seinen spielerischen Fähigkeiten bereichern wird. Dazu verfügt er über eine mächtige Schussgewalt, was ihn zu einer Gefahr von der blauen Linie macht. Troy war stets ein Leader bei erfolgreichen Mannschaften und hat eine Erfolgsbilanz in Europa. Er ist hungrig auf Erfolg und wird ein Schlüsselspieler unserer Mannschaft auf unserem gemeinsamen Weg in die DEL.“