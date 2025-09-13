Hart arbeitender Angreifer kommt aus Rosenheim

Travis Ewanyk wechselt zum EHC Freiburg

13.09.2025, 16:29 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der 32-jährige Stürmer mit kanadisch-deutschem Pass bringt wertvolle Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit.

Im kanadischen St. Albert, Alberta, geboren machte der Stürmer in seinem Heimatland seine ersten Schritte auf dem Eis. Nach über 200 Spielen in der nordamerikanischen AHL und vielen weiteren Spielen in der ECHL wechselte Ewanyk 2018 in das deutsche Eishockeyoberhaus. Mit Krefeld und Iserlohn sammelte er wichtige Erstliga-Erfahrung, mit Crimmitschau, Bayreuth und Rosenheim lernte er die DEL2 erstmals kennen.

„Mit Travis bekommen wir einen hart arbeitenden Stürmer mit Durchsetzungsvermögen und Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Mit seiner Kombination aus Physis, Zweikampfstärke und Offensivqualitäten wird er unseren Kader noch weiter voranbringen“, erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

Neuzugang Travis Ewanyk ergänzt: „Ich freue mich sehr, Teil der Wölfe zu sein. Die Gespräche mit Martin und Peter haben mir ein super Gefühl gegeben, und ich bin überzeugt, dass wir in dieser Saison ein starkes Team haben werden. Einige Jungs wie Kilian Kühnhauser und Christian Kretschmann kenne ich schon, beide großartige Spieler und Menschen, und auch andere Spieler aus dem Team habe ich als harte Gegner erlebt. Das alles macht mich mehr als zuversichtlich. Ich habe natürlich auch viel Gutes über die leidenschaftlichen Fans in Freiburg gehört. Ich weiß, dass Freiburg eine wunderschöne Stadt ist, die viel zu bieten hat. Ich freue mich darauf, das selbst zu erleben.“

Der EHC Freiburg startet am kommenden Freitag (19:30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim in die neue DEL2-Saison.