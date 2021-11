Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ravensburg gewann auswärts nach Verlängerung gegen Bayreuth. Dresden sicherte sich auswärts den Sieg gegen Kaufbeuren, während Heilbronn in einem torreichen Spiel gegen Bad Tölz siegte. Kassel verlor auch das zweite Derby des Wochenendes zu Hause gegen Bad Nauheim.

Die Partien im Überblick:



Bayreuth Tigers – Ravensburg Towerstars 5:6 (1:2, 1:2, 3:1/ 0:1) n.V.

Nachdem beide Mannschaften am Freitag Niederlagen einstecken mussten, sollte es diesmal zumindest für eine Mannschaft wieder besser laufen. Nach nur neun Sekunden klingelte es schon das erste Mal: Sam Herr (1.) brachte den Führungstreffer für die Gäste. Nach dem kurzzeitigen Ausgleich gingen die Gäste anschließend abermals in Führung. Im Mitteldrittel glichen die Tigers durch Ville Järveläinen (28.) erneut aus. Ravensburg reagierte erneut unbeeindruckt und ging mit zwei weiteren Treffern und einem Pausenstand von 2:4 ins letzte Drittel. Doch auch zwei Tore Vorsprung waren an diesem Abend nicht genug, denn Jan-Luca Schumacher (45.) und erneut Ville Järveläinen (54.) brachten Bayreuth wieder ins Spiel – 4:4. Dem Wahnsinn aber noch nicht genug, gingen die Towerstars zum vierten Mal in Führung. Doch auch die vierte Führung reichte nicht zu drei Punkten. Daniel Stiefenhofer (60.) schoss den Ausgleich mit gezogenem Torwart und konnte das Spiel in die Verlängerung bringen. Auch das Ende passte zum verrückten Spiel: Eine Sekunde vor Ende der Overtime konnte Sam Herr (65.) Ravensburg zum Sieg schießen.

ESV Kaufbeuren – Dresdner Eislöwen 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Die Gäste aus Dresden kamen mit viel Selbstvertrauen nach Kaufbeuren, die am Freitag noch coronabedingt spielfrei hatten. Die Eislöwen kamen besser ins Spiel und gingen zunächst durch Johan Porsberger (17.) in Führung. Im Mittelabschnitt konnte Jordan Knackstedt (33.) diese weiter ausbauen. Sami Blomqvist (39.) hatte noch etwas dagegen und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Dennoch ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und stellten durch Tomas Andres (56.) die alte Zwei-Tore-Führung wieder her. Der erneute Anschlusstreffer der Joker durch Sören Sturm (58.) im Powerplay kam allerdings zu spät. Den Schlusspunkt setzte dann Tom Knobloch (60.) mit dem Empty-Net Treffer. Somit bleibt Dresden nach dem Sieg auf einem starken dritten Tabellenplatz, während Kaufbeuren wieder etwas abrutscht.

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen 6:5 (3:1, 1:0, 2:4)

Mit zuletzt fünf Niederlagen in Folge starteten die Falken in das Spiel gegen die Tölzer, die ebenfalls in den letzten Wochen nur bedingt erfolgreich waren. Heilbronn kam besser ins Spiel und ging durch Justin Kirsch (5.) im Powerplay und Judd Blackwater (7.) früh in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Philipp Schlager (8.) konnte Noah Dunham (15., 40.) mit zwei Toren die Falken mit einem 4:1 ins Schlussdrittel bringen. In einem torreichen letzten Drittel konnten sich die Löwen zunächst mit zwei Treffern zurück in die Partie kämpfen. Das dritte Tor von Noah Dunham (56.) und ein weiterer Treffer von Jeremy Williams (57.) schienen die Entscheidung zu sein. Die Gäste gaben sich aber noch nicht auf, denn Tyler McNeely (59.) konnte seine Mannschaft nochmal in Schlagdistanz bringen. Der Anschlusstreffer kurz vor Ende zum 6:5-Endstand kam dennoch zu spät, um Punkte aus Heilbronn zu entführen.

Kassel Huskies – EC Bad Nauheim 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Nach der Derbyniederlage am Freitag stand für Kassel gleich das nächste Derby auf dem Programm, in dem es besser laufen sollte. Jedoch waren auch die Roten Teufel aus Bad Nauheim eine harte Nuss. Die Gäste fuhren mit zuletzt fünf Siegen in Folge nach Kassel. Nauheim gelang auch der bessere Start. Stefan Reiter (17.) brachte die Gäste in Front. Nach einem torlosen Mittelabschnitt konnte Jerry Pollastrone (42.) die Führung mit seinem Treffer ausbauen. Kurz darauf brachte allerdings Brett Cameron (43.) die Huskies zurück ins Spiel. Der Treffer war allerdings zu wenig und brachte keine Punkte, auch weil Jordan Hickmott (54.) zum 1:3-Endstand einnetzte und dadurch Bad Nauheim an die Tabellenspitze bringt. Kassel hingegen verliert auch das zweite Derby an diesem Wochenende.