​Der 25-jährige Patrik Cerveny bleibt dem Wolfsrudel auch in der Spielzeit 2022/23 erhalten. Mit dem Goalie kann der EHC Freiburg die erste wichtige Säule für die kommende Spielzeit präsentieren.

Vor der Saison kam der Linksfänger von den Schwenninger Wild Wings aus der DEL zu den Wölfen und stellte hier von Anfang an eindrucksvoll unter Beweis, was für ein wichtiger und sicherer Rückhalt er ist. Mit einer Fangquote von 90,37 Prozent gehört er zu den Besten seines Fachs in der DEL2. In den Playoffs konnte der Schlussmann mit der Rückennummer 64 diese Quote sogar noch einmal auf 94,29 Prozent nach oben schrauben und war damit ein wichtiger Faktor für den Viertelfinaleinzug. Mit seiner Ruhe, Präzision und absoluten Siegermentalität ist Patrik Cerveny auf sowie neben dem Eis eine wichtige Bereicherung für den EHC Freiburg.

Robert Hoffmann, Cheftrainer der Wölfe: „Analog zum gesamten Team hat sich auch Patrik im Laufe der Saison stetig und gut entwickelt. Er war bei uns ein wichtiger Garant für zahlreiche Punkte und wir können uns glücklich schätzen, ihn auch weiterhin als sicheren Rückhalt bei uns zu wissen. Patrik möchte in der kommenden Saison noch besser sein und wir sind mehr als froh, gemeinsam diesen nächsten Schritt zu gehen.“

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg, ergänzt: „Ich hatte mich bereits vor seinem Wechsel zu uns mit Patrik seit langer Zeit beschäftigt. Wir haben ihm viel Vertrauen geschenkt und er hat es damit zurückgezahlt, dass er seinen Status als absolute Nummer 1 mehr als bekräftigt hat. Patrik nimmt eine zentrale Rolle in unserem Team ein und gehört für mich definitiv zu den Top 3 Torhütern in der gesamten Liga.“

Patrik Cerveny ergänzt: „Ich bin wirklich unheimlich froh, auch in der kommenden Saison das Trikot der Wölfe zu tragen. Freiburg ist mein Zuhause geworden und ich fühle mich sehr wohl hier. Auch die Mannschaft mag ich sehr gerne und habe in meinem Jahr hier viele Freunde gefunden, was mir einiges bedeutet. Ich möchte in der nächsten Saison meine Leistung auf ein anderes Niveau bringen, noch besser werden und bin absolut hungrig, gemeinsam mit der Mannschaft etwas zu erreichen.“