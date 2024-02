Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Starbulls Rosenheim haben sich kurz vor Ende des Transferfensters nochmal auf der Torhüterposition abgesichert: Der 24-jährige Finne Oskar Autio wechselt aus der finnischen Liiga an die Mangfall.

Lange haben sich die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim auf dem Transfermarkt nach einem Torhüter als Absicherung für die bevorstehenden Aufgaben umgesehen. Nun ist die Entscheidung gefallen und es ging sehr schnell. Am gestrigen Dienstagnachmittag haben sich die Starbulls mit dem finnischen Torhüter Oskar Autio auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt. Bereits heute Vormittag ist Autio am Münchner Flughafen gelandet. Ob er am Wochenende bereits auf dem Eis stehen wird, hängt von der Freigabe des finnischen Verbands in Verbindung mit der dazugehörigen Lizenzierung ab.



Der 24-jährige Autio wechselt von der finnischen Liiga (1. Liga) an die Mangfall. Vor dieser Saison war Autio insgesamt sechs Spielzeiten in verschiedenen amerikanischen Ligen (USHL, NCAA und ECHL) im Einsatz.

Headcoach Jari Pasanen äußert sich zu der Verpflichtung von Autio wie folgt: „Alle drei Torhüter (Pöpperle, Kolarz und Mühlberger) haben gute Leistungen gezeigt. Wie man aber von außen sehen kann, braucht Tomas Pöpperle immer wieder eine Pause, auf Christopher Kolarz haben wir in letzter Konsequenz keinen Zugriff und Patrick Mühlberger wird auch im Kampf um den Aufstieg in die Top-Division der DNL benötigt. Mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben müssen wir daher auf Nummer sicher gehen und sind nun froh mit Oskar so eine schnelle Einigung gefunden zu haben.“

Luca Endres, Goalie-Coach der Starbulls, ergänzt: „Wir haben Oskar intensiv im Video gesichtet und uns Einschätzungen von Dritten eingeholt. Er ist ein guter junger Torhüter mit sehr guten technischen Grundlagen und visuellen Fähigkeiten. Das Gesamtpaket hat uns überzeugt und wir sind uns sicher, dass wir mit Oskar die nötige Absicherung erhalten, die wir sportlich benötigen.“

„Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel nach Rosenheim funktioniert hat. Die letzten beiden Tage ging es dann sehr schnell. Mit den Starbulls habe ich die Chance bekommen mich in Deutschland und der DEL2 zu zeigen. Diese Chance möchte ich nutzen“, so Oskar Autio.

Mit der Verpflichtung von Oskar Autio ist nicht nur die letzte Kontingentstelle besetzt, sondern auch die Kaderzusammenstellung für die laufende Saison bei den Starbulls Rosenheim final abgeschlossen.