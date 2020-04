Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EV Landshut hat den Deutsch-Kanadier Kristian Hufsky verpflichtet. In der vergangenen Saison überzeugte der Torhüter bei den Hannover Indians in der Oberliga Nord.

Hufsky wurde in Kleinburg (Ontario) geboren, absolvierte bei den Hannover Indians seine erste Saison fern der Heimat und wusste gleich voll zu überzeugen. In 18 Spielen begeisterte mit einer Fangquote von 91,7 Prozent und einem Gegentorschnitt von 1,99. Jetzt will der 1,83 Meter große Linksfänger, der in seiner kanadischen Heimat in der Ontario Junior Hockey League für die Orangeville Flyers und die Newmarket Hurricanes insgesamt 49 Spiele bestritt, beim EVL seinen nächsten Entwicklungsschritt machen.

„Ich freue mich riesig darauf, nach Landshut zu kommen. Es ist ein großer Verein, der mit Leif Carlsson einen europäischen Top-Coach hat. Ich weiß, dass die Stadt sehr eishockeyverrückt ist und der EVL wunderbare Fans. Ich kann es kaum erwarten, dass erste Mal vor ihnen zu spielen. Ich freue mich auch sehr auf die bayerische Lebensart, denn ich habe Wurzeln in Bayern. Die Familie meines Vaters kommt aus Garmisch-Partenkirchen“, sagt Hufsky, der außerdem darauf hofft, gerade von der Erfahrung der bereits feststehenden Torhüter zu profitieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Kristian einen sehr hoffnungsvollen Torhüter verpflichten können. Das hat er direkt in seiner ersten Profi-Saison in Hannover bestätigen können und mit der Auszeichnung zum Rookie des Jahres den verdienten Lohn erhalten. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt und ich bin mir sicher, dass er seine Erfahrungen sammeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird“, sagt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.