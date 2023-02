Lesedauer: ca. 1 Minute

​Er ist einer der Leistungsträger beim EV Landshut und wird das auch in Zukunft sein. Topscorer Marco Pfleger hat seinen Vertrag beim niederbayerischen Traditionsverein um zwei weitere Jahre verlängert und wird somit auch in der Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler in der Mannschaft von Cheftrainer Heiko Vogler sein.

Pfleger wechselte im Sommer 2021 von den Tölzer Löwen nach Landshut und konnte nahtlos an seine dort gezeigten Leistungen anknüpfen. Er stellt immer wieder seinen unnachahmlichen Instinkt und Torriecher unter Beweis. So ist er auch in diesem Jahr wieder eifrigster Punktesammler. In bisher 96 Spielen für den Eislaufverein erzielte Pfleger 49 Treffer und bereitete 59 Tore vor.



„Es war mir wichtig, weiter in Bayern zu spielen. Landshut ist eine schöne Stadt, in der ich mich mittlerweile sehr wohlfühle. Innerhalb der letzten zwei Jahre beim EVL habe ich durchaus eine positive Entwicklung am Standort erkannt und bin zuversichtlich, dass man den Verein sowohl sportlich, als auch organisatorisch noch deutlich voranbringen kann. Landshut ist ein Traditionsverein und ich bin stolz, dass ich die nächsten zwei Jahre Teil der Entwicklung des Vereins sein darf“, sagt „Pflegi“ über seine Vertragsverlängerung.

„Jeder kennt Marcos Qualitäten. Die hat er jetzt schon über viele Jahre unter Beweis gestellt und ist einer der besten Spieler der Liga. Wenn er sein Spiel spielt, ist er unberechenbar und eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, ergänzt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.

„Wir freuen uns, dass Marco uns als Leistungs- und mittlerweile Sympathieträger für weitere zwei Jahre erhalten bleibt. Natürlich weiß er, dass dieser Vertrauensbeweis auch Verpflichtung zu gleich bedeutet. Was mich besonders freut ist, dass trotz zahlreicher Anfragen und Angebote wir immer erster Ansprechpartner waren. Deshalb verliefen die Vertragsverhandlungen sehr konstruktiv und entsprechend zielführend. Ich freue mich auch persönlich auf die weitere Zusammenarbeit“, erläutert EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.