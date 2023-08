Lesedauer: ca. 2 Minuten

Mit Matt Alfaro verstärkt ein Center mit AHL-Erfahrung den amtierenden Zweitligameister Ravensburg Towerstars. Christian Ehrhoff gibt mit 41 Jahren sein Comeback auf Schlittschuhen.

Ravensburg Towerstars

Die Operation Titelverteidigung wollen die Ravensburg Towerstars mit vielen Konstanten aus der letzten Saison angehen. Von den Topspielern ging lediglich Josh MacDonald von Bord. Er wechselt zum Konkurrenten Krefeld Pinguine. Neu hinzu kommen mit Ilya Sharipov ein Goalie mit DEL-Erfahrung und mit Matt Alfaro einer der wohl heißesten Namen des Sommers. In 37 AHL-Spielen gelangen dem 26-jährigen Center neun Punkte. Insgesamt kommt der Kanadier auf 21 Punkten in 75 AHL-Einsätzen. Weiterhin stoßen mit Lukas Mühlbauer, Ralf Rollinger und Lukas Bender interessante junge deutsche Spieler zum Team.

Prognose: mindestens Playoff-Halbfinale

Krefeld Pinguine

Einen ganz anderen Weg schlagen im Sommer die Krefeld Pinguine ein. Neun Abgängen stehen ganze zwölf Neuzugänge gegenüber. Mit Marcel Müller und Zach Magwood verlassen die beiden punktbesten Scorer das Team. Zudem haben Pascal Zerressen und Dominik Tiffels den Verein verlassen.

In der kommenden Saison soll neben MacDonald auch Jon Matsumoto von den Kölner Haien in der Offensive für Tore sorgen. Der Name Christian Ehrhoff sagt mit großer Wahrscheinlichkeit jedem deutschen Eishockeyfan etwas. Nach sechs Jahren Pause wagt der ehemalige NHL-Profi nochmal das Comeback in der DEL2.

Prognose: aufgrund fehlender Konstanz reicht es wieder nicht ins Playoff-Finale

Kassel Huskies

Die Kassel Huskies wollen dieses Jahr endlich den Aufstieg und das damit verbundene Comeback in die DEL schaffen. Mit einer Menge DEL-Erfahrung versuchen die Hessen ihren Traum zu verwirklichen. Carson McMillan und Markus Fries aus Frankfurt und Andrew Bodnarchuk aus Nürnberg sowie Louis Brune aus Ingolstadt verstärken das Team. Im Tor hat man ebenfalls DEL-Erfahrung eingekauft. Brandon Maxwell – ehemals Bremerhaven – soll Jerry Kuhn ersetzen, den es in die Oberliga gezogen hat. Nicht mehr Teil des Teams sind die beiden Topscorer der vergangenen Saison Jamie Arniel und Tim McGauley, sowie Denis Shevyrin, Fabian Ribnitzky, Joel Broda und Jake Kielly.

Prognose: Meisterschaft und Aufstieg in die DEL

ESV Kaufbeuren

Für viele Fans sicherlich überraschend beendete der ESV Kaufbeuren die Hauptrunde auf Platz drei. Leider war in den Playoffs aber schon im Viertelfinale Schluss.

Das Gerüst der Mannschaft konnte im Sommer weitestgehend zusammengehalten werden. Die fünf besten Scorer der letzten Saison laufen auch im kommenden Winter wieder im Trikot des ESV auf. Mit Sami Blomqvist wechselt ein Spieler mit viel DEL2-Erfahrung ins Allgäu. Prognose: Top 6, in den späten Playoffs jedoch wieder ohne Chance

Bietigheim Steelers

Zum Abschluss blicken wir auf den DEL2-Rückkehrer Bietigheim Steelers. Nach zwei Saisons im Eishockeyoberhaus treten die Steelers in der neuen Saison wieder in der zweithöchsten Liga an.

Die Mannschaft um den neuen Headcoach Dean Fedorchuk wurde im Sommer runderneuert.

Vom alten DEL-Kader blieben am Ende noch genau fünf Spieler erhalten – der Rest ist neu im Schwabenland.

Heraus stechen Namen wie Cole MacDonald, Ryker Killins, Pascal Zerressen in der Verteidigung sowie Jack Doremus und Ryon Moser im Angriff. Ein ausländischer Topspieler in der Offensive soll in den kommenden Wochen noch nachverpflichtet werden.

Die Steelers hoffen mit diesem Kader schnell wieder eine Rolle im Meisterschaftsrennen spielen zu können.

Prognose: Top 4, aber ohne Chancen auf die Meisterschaft oder den direkten Wiederaufstieg