Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 23-jährige Tom Horschel schließt sich dem EHC Freiburg an. Der Verteidiger durchlief den gesamten Nachwuchs des EC Bad Tölz. Nach einer Saison mit den Löwen in der Oberliga, folgten zwei weitere Jahre in der DEL2 und im vergangenen Jahr der Wechsel zu den Fischtown Pinguins in der DEL.

Peter Russell, EHC-Cheftrainer: „Tom kommt nach einem Jahr aus der DEL zu uns nach Freiburg. Er spielt hart und verteidigt schnell. Ich bin mir sicher, dass er sich super und problemlos in unser Team einfügen wird. Als U24-Spieler und siebter Verteidiger in unserem Kader eröffnet er uns viele Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, dass er nun bei uns ist.“