DEL2: Testspiele am Wochenende

Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit zwei Heimspielen gegen Ligakonkurrenten beschließen die Tölzer Löwen am Wochenende ihre Vorbereitung auf die kommende Saison in der DEL2.

Am Freitagabend ist der EV Landshut zu Gast in der RSS-Arena (19:30 Uhr), ehe am Sonntag die Löwen Frankfurt um 18:30 Uhr auf der Flinthöhe vorspielen.

Zwei Löwen machten im Sommer den Sprung isaraufwärts und tragen nun schwarz-gelb: Thomas Brandl und Dominik Bohac tauschten Ober- gegen Niederbayern und treffen auf ihre alten Kollegen. Mit den beiden letztjährigen Tölzern Marco Pfleger und Andreas Schwarz sind zwei der Königstransfers der Niederbayern aus Bad Tölz die Isar hinunter gewechselt. Gemeinsam mit Julian Kornelli, ebenfalls beim ECT ausgebildet, sind drei Ex-Löwen im roten Dress der Landshuter zu finden.