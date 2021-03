Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Dresdner Eislöwen und die Bayreuth Tigers gewannen im Tabellenkeller ihre Partien in der Overtime. Der EV Landshut hingegen musste sich in Overtime den Eispiraten Crimmitschau geschlagen geben. Noch knapper ging es bei der späten Partie in Heilbronn zu, wo die Freiburger Wölfe erst im Penaltyschießen siegen können. Nur drei Partien fanden nach 60 Minuten ihren Sieger. Knapp entschieden die Bietigheim Steelers ihr Heimspiel nach für sich, während die Kassel Huskies und Tölzer Löwen deutliche Siege feierten.

Hier alle Partien im Überblick:

EV Landshut – Eispiraten Crimmitschau 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

In einer torarmen Partie gelang es keinem Team in den regulären 60 Minuten ein Tor zu erzielen. Erst in der Overtime sorgte Kelly Summers (63.) für den ersten Treffer des Abends und für einen Auswärtssieg der Eispiraten am Landshuter Gutenbergweg.

Dresdner Eislöwen – ESV Kaufbeuren 4 :3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) n.V.

Alle Spielabschnitte endeten Unentschieden und so ging die Partie an der Elbflorenz in die Overtime. Zunächst gingen die Eislöwen durch einen Treffer von Louis Trattner (2.) früh in Führung, ehe Florian Thomas in der fünften Minute ausgleichen konnte. Bis zur zweiten Drittelpause tat sich am Spielstand nichts mehr. Erst im letzten Drittel veränderte sich der Spielstand auf der Anzeigetafel: Sami Blomqvist sorgte in der 47. Minute für die erstmalige Führung der Gäste. Genau 120 Sekunden später schafften es die Eislöwen durch Steve Hanusch erneut für ein zwischenzeitliches Remis zu sorgen. Denis Pfaffengut brachte die Gäste erneut in Führung (53.). Dresden wusste sich allerdings wieder aus der unbefriedigenden Lage zu befreien und nutze eine Powerplaysituation um durch Alexander Dotzler (56.) den Rückstand erneut wettzumachen. In der Overtime konnte Nick Huard bereits nach 13 Sekunden für die Dresdner Eislöwen treffen und den Extrapunkt in Dresden behalten.

Kassel Huskies – Löwen Frankfurt 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Die Schlittenhunde von der Tabellenspitze ließen den Löwen Frankfurt keine Chance. Bereits nach 82 Sekunden ging der Tabellenführer durch Joel Keussen in Führung. Erst im zweiten Drittel glichen die Hessen durch Maximilian Faber (29.) aus. Fortan jubelten allerdings nur noch die Hausherren. Lois Spitzner (38.), Philippe Cornet (41.) und erneut Lois Spitzner (59.), der somit den Doppelpack schnürte, führten die Kassel Huskies zum ersten Sieg nach der bitteren Niederlage gegen die Heilbronner Falken.

Ravensburg Towerstars – Tölzer Löwen 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Klarer Auswärtssieg der Tölzer Löwen bei den Ravensburg Towerstars. In den ersten beiden Spielabschnitten trafen die Gäste je einmal und führten durch Tore von Oliver Ott (16.) und Reid Gardiner (29.) mit 2:0 nach 40 gespielten Minuten. Im Schlussabschnitt traf Reid Gardiner zum Doppelpack (43.). Der zwischenzeitliche Treffer von Kai Hospelt (49.) verkürzte den Abstand auf zwei Tore. Doch die Gäste aus Bad Tölz waren an diesem Abend zu gut für die Towerstars. Marco Pfleger (50.) und Lubor Dibelka (52.) machten den Auswärtssieg der Tölzer Löwen perfekt.

Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)

Die Bietigheim Steelers wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten gegen den EC Bad Nauheim – wenn auch nur knapp. Durch Tore von Yannick Wenzel (6.) und Norman Hauner (9.) gingen die Steelers mit 2:0 in Führung. Dann machte Kelsey Tessier (15.) die Partie durch den Anschlusstreffer wieder interessant. Der Treffer von Alexander Preibisch in der 17. Minute stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Der Mittelabschnitt ging dann klar an Bad Nauheim. Der erneute Treffer von Kelsey Tessier (34.) und das Tor von Luis Üffing (36.) sorgten für ein zwischenzeitliches Remis 20 Minuten vor Ende der Partie. Die Begegnung roch nach Overtime, doch 47 Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene setzte Max Prommerberger den Lucky Punch.

Heilbronner Falken – EHC Freiburg 2 :3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) n.P.

Der EHC Freiburg gastierte beim Tabellenletzten und ging in der 13. Minute durch Chad Bassen mit 1:0 in Führung. Andreé Hult erhöhte 37 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels auf 0:2. Die Falken kamen allerdings durch den Treffer von Corey Mapes (29.) wieder heran und glichen in Person von Stefan Della Rovere (35.) sogar zum 2:2 aus. Nach einem torlosen Schlussabschnitt und einer Overtime ebenfalls ohne ohne Treffer ging die Partie ins Penaltyschießen. Nach fünf Schützen war die Partie immer noch nicht entschieden. Durch eine Parade durch Wölfe-Schlussmann Enrico Salvarani und den entschlossen versenkten Versuch von Nikolas Linsenmaier entführte der EHC Freiburg zwei Punkte aus Heilbronn.

Bayreuth Tigers – Lausitzer Füchse 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) n.V.

Die Bayreuth Tigers fuhren einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller ein. Im Duell zweier direkter Konkurrenten endete das erste Drittel nach Toren von Markus Lillich nach bereits neun Sekunden zur 1:0-Führung und dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Nicholas Ross (12.) mit einem Remis. Im zweiten Drittel konnten nur die Gäste aus der Lausitz jubeln, als sie durch Andrew Clark (25.) erstmals in Führung gingen. Im Schlussabschnitt gab es wieder nur einen Treffer. Dieses Mal waren die Hausherren erfolgreich: Juuso Rajala (48.) sorgte dafür, dass die Partie in die Overtime ging. Dort setzten sich die Hausherren im Tigerkäfig von Bayreuth durch und feierten durch den Entscheidungstreffer von Dominik Meisinger (65.) wichtige zwei Punkte.