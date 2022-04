Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Freitag begann in Bayreuth die zweite Runde der Playdowns um den Klassenerhalt in der DEL2. Die Bayreuth Tigers waren mit 2:4 Siegen gegen die Selber Wölfe in der ersten Serie gescheitert, die Tölzer Löwen gegen die Lausitzer Füchse mit 1:4. Dieses erste Spiel der zweiten Runde konnte der ECT mit 3:1 für sich entscheiden.

Das Spiel begann auf beiden Seiten recht nervös. Nach dreieinhalb Minuten ging dann Bad Tölz in Führung. In Überzahl kam Pascal Aquin von links, kurvte um das Tor und überwand dann per Wrap-Around Timo Herden im Tigers-Tor. So stand es 0:1. Danach sah Tölz optisch besser aus, den Bayreuthern wollte nichts so recht gelingen. Mit dem 0:1 ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel waren die Tigers dann konzentrierter und kamen immer wieder vor allem durch Ville Järveläinen gefährlich vor das Tölzer Tor. Aber der Puck wollte nicht ins Netz, auch drei Überzahlsituationen konnte Bayreuth nicht ausnutzen und scheiterte immer wieder an sich selbst und weniger am Gegner. Wirklich schöne Eishockeykost war in den ersten 40 Minuten nicht zu sehen.

In der ersten Hälfte des Schlussdrittels wirkte vor allem Bayreuth verunsichert, ein weiteres Powerplay blieb ungenutzt. Ab Minute 51 wurde es dann spannend. Zunächst erhöhte Bad Tölz durch einen Treffer von Oliver Ott auf 0:2. Er stand goldrichtig im Slot und konnte einen Schuss von Tyler McNeely verwerten. Nur 40 Sekunden später fiel der Anschlusstreffer für Bayreuth, als Jan Hudecek eine Unachtsamkeit vom ansonsten sicheren Tölzer Goalie Joseph Hölzl ausnutzte. Zwei Minuten vor Schluss ging Timo Herden zu Gunsten des sechsten Feldspielers vom Eis, aber auch das brachte Bayreuth nichts ein. Sieben Sekunden vor Schluss machte Bad Tölz mit dem 1:3 den Deckel drauf, als Thomas Merl ins leere Tor traf.

Damit geht das erste Spiel der zweiten Runde im Kampf gegen den Abstieg an die Tölzer Löwen. Sie hatten die 1:10 Klatsche aus dem letzten Spiel gegen die Lausitzer Füchse gut verdaut und nahmen den Sieg verdient mit nach Hause. Am Sonntag folgt dann Spiel zwei.