​Die Bayreuth Tigers haben sich noch einmal auf dem Transfermarkt bedient und einen jungen deutschen Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Der 23-jährige gebürtige Krefelder stand zuletzt bei den Iserlohn Roosters im Kader, kam in dieser Saison aber per Förderlizenz beim Oberligisten Herner EV zum Einsatz.

Nach ersten Schritten auf dem Eis in seiner Heimatstadt Krefeld wechselte Schmitz in die Kaderschmiede nach Mannheim. Mit den dortigen Jungadlern gewann er - übrigens unter Trainer Frank Fischöder, welcher heute als Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers fungiert und im regelmäßigen Austausch mit Petri Kujala steht – drei Mal die Deutsche DNL-Meisterschaft. Nach einem ersten Jahr in der Oberliga in Duisburg und Halle ging es für den 1,91 Meter großen und 94 Kilogramm schweren Linksschützen nach Salzburg zu den RB Hockey Juniors, die er für zwei Spielzeiten durchlief, bevor Iserlohn auf den Verteidiger aufmerksam wurde und ihn verpflichtete. Auf 21 DEL-Einsätze kam Schmitz in der abgelaufenen Saison am Seilersee.

„Als sich die Gelegenheit eines Engagements in der DEL2 hier in Bayreuth ergab, habe ich schnell zugesagt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun hier bin“, merkt man dem jungen Verteidiger seine Vorfreude auf den neuen Club und die Kollegen an.

Seine Aufgaben innerhalb des Teams sieht Schmitz, der als Stay-at-Home-Verteidiger gilt, eher defensiv ausgerichtet: „Ich bin fürs Tore verhindern zuständig. Hier liegt meine Priorität. Und natürlich möchte ich viel Eiszeit nehmen und dem Team so gut es geht helfen.“ Tobias Schmitz, der am gestrigen Montag mit seiner Lebensgefährtin und ihrem Hund erstmals nach Bayreuth gereist war, wird bereits am Mittwoch im Spiel gegen die Heilbronner Falken auflaufen.

„Angesichts der Situation um die Verletzungen einiger Akteure mussten wir noch einmal aktiv werden und etwas für die Kadertiefe, gerade in der Defensive, tun. Wir freuen uns, mit Tobias einen Spieler verpflichtet zu haben, den ich schon länger beobachtet hatte und der unser Abwehr ein Stück weit mehr Stabilität verleihen wird“, kommentiert Geschäftsführer Matthias Wendel die Verpflichtung.

Frantisek Wagner wird weiterhin im Sturm der Tigers auflaufen. Dabei einigte man sich mit dem 23-jährigen Flügelstürmer, der bisher acht Partien absolviert hat, zunächst auf ein Engagement, welches bis Ende Januar 2021 befristet sein wird.