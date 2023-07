Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre dritte Kontingentstelle für die DEL2-Spielzeit 2023/24 besetzt: Der Eishockey-Zweitligist sichert sich die Dienste des schwedischen Angreifers Tobias Lindberg, der zuletzt für den HC Vítkovice in der tschechischen Extraliga auf Torejagd ging und mit seinen 28 Jahren bereits über eine große internationale Erfahrung verfügt.

„Mit Tobias können wir einen weiteren Baustein setzen! Wir erwarten, dass er einer der Topspieler der Liga wird. Zudem kennen er und Colin Smith sich bereits bestens aus vergangenen Spielzeiten, was für uns kein Nachteil sein sollte“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten. Den Eispiraten steht mit der Verpflichtung von Tobias Lindberg in der kommenden Saison ein weiterer variabler Offensivmann zur Verfügung, der sowohl als Außenstürmer als auch als Center spielen kann und den Angriff so weiter verstärken soll. Für den HC Vítkovice bestritt der 28-jährige Schwede in den vergangenen beiden Jahren 68 Extraliga-Partien, in welchen er neun Tore und 13 Vorlagen erzielte.



Bis zu seinem NHL-Draft 2013, als er an 102. Stelle von den Ottawa Senators ausgewählt wurde, durchlief der Angreifer zahlreiche hochklassige Nachwuchsligen in Schweden, sammelte bereits früh Erfahrungen in der HockeyAllsvenskan, der zweithöchsten schwedischen Spielklasse, und durchlief mehrere U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes. Neben sechs NHL-Spielen für die Toronto Maple Leafs (2 Vorlagen), kam der 1,89 Meter große und 92 Kilogramm schwere Linksschütze zu 243 Spielen in der AHL, in welchen ihm 34 Treffer und 58 Assists gelangen. Für Timrå IK, Väsby IK und Södertälje SK konnte er anschließend in 100 Spielen 54 Scorerpunkte in der zweiten schwedischen Liga sammeln.