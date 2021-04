Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen haben ihren dritten Neuzugang verpflichtet und es ist ein alter Bekannter. Nach einem Jahr bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL und einigen Einsätzen für die Bayreuth Tigers in der DEL2 kehrt Timo Walther zurück an die Elbe. Der 23-Jährige hat einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

Walter ist in der abgelaufenen Spielzeit in 33 Spielen für Nürnberg aufgelaufen und kam dabei auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Als Förderlizenzspieler für die Bayreuth Tigers absolvierte er neun Partien. Dabei gelangen ihm drei Tore und fünf Assists. Die drei Jahre zuvor hat Walther das Trikot der Eislöwen getragen. In 164 Spielen gelangen ihm dabei 27 Treffer sowie 36 Torvorlagen.

Timo Walther, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich wieder für die Eislöwen spielen zu können, es ist so etwas wie die Rückkehr nach Hause. Ich habe in der vergangenen Saison einige Erfahrungen in der DEL sammeln können, die ich nun bei den Eislöwen einbringen will. Von außen betrachtet mag es wie ein Rückschritt wirken, ist es für mich aber nicht. In der DEL habe ich eine andere Rolle gespielt, als ich jetzt in Dresden spielen werde. Ich will ein Führungsspieler sein. Ich freue mich auf die Eislöwenfans und hoffe, dass sie uns in der neuen Saison auch in der Arena anfeuern können.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Dass Timo Walther nach Dresden zurückkehren wird, ist sowohl für ihn als auch für uns eine gute Entscheidung. Letztlich war es auch nicht schwer Timo von unserem Plan und Konzept zu überzeugen. Insgesamt hat er eine ordentliche Saison in Nürnberg mit durchschnittlich zehn Minuten Eiszeit gespielt. Der Unterschied zwischen DEL und DEL2 ist groß, was sich auch in seiner Punkteausbeute bemerkbar gemacht hat. Gerade in der Schlussphase der Hauptrunde hat er jedoch gezeigt, was er drauf hat und seine ersten beiden Tore und Vorlagen in der DEL erzielt. Er weiß, was wir hier aufbauen wollen und will ein Teil der neuen Mannschaft sein. Mit Timo wissen wir, wen und was wir bekommen – einen harten Arbeiter mit großem Potenzial.“