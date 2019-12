Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ravensburg Towerstars haben kurzfristig auf die angespannte personelle Lage reagiert und einen neuen Außenstürmer verpflichtet. Von den Tölzer Löwen wechselt Timo Gams nach Ravensburg, er wird am 2. Weihnachtstag gegen die Lausitzer Füchse bereits für sein neues Team auflaufen.

Timo Gams ist gebürtiger Bad Tölzer, nach der ersten Saison Schüler-Bundesliga holte sich der talentierte Stürmer weiteres Rüstzeugs in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg. Über das DNL-Team seines Heimatclubs EC Bad Tölz schaffte er 2017 erstmals den Sprung in den Profikader. Während der Saison 2017/18 wechselte der 1,78 Meter große Stürmer dann nach Bayreuth, wo er auch die vergangene Saison 2018/19 unter Vertrag stand und zehn Treffer und sieben Beihilfen verbuchte. Zur aktuellen Saison wechselte er zurück nach Bad Tölz, jetzt sucht er bei den Towerstars eine neue Herausforderung.

Zur Neuverpflichtung von Timo Gams gibt es weitere Unterstützung aus dem Stammverein EV Ravensburg. Um in der angespannten Personalsituation mehr Flexibilität zu erhalten, wurden Stefan Rodrigues, Leon Dalldush sowie Michael Wirz für den DEL2 Spielbetrieb lizenziert.

Die personellen Nachjustierungen stehen auch im Zusammenhang der aktuellen Ausfälle. Zu den bereits bekannten Ausfällen kamen am Freitag beim Auswärtsspiel in Crimmitschau zwei weitere Spieler hinzu. Wie bereits angedeutet erlitt Stürmer Yannick Drews einen Knöchelbruch und wurde bereits operiert. Die Schwere der Verletzung bedeutet prinzipiell das vorzeitige Saisonende für den 22-Jährigen.

Leider gibt es bei Thomas Supis, der das Spiel in Crimmitschau ebenfalls nach einem Aufprall an der Bande vorzeitig beenden musste, nicht die erhoffte Entwarnung. Zwar muss eine Kernspinuntersuchung am kommenden Freitag den exakteren Grad der Verletzung offenkundig machen, dennoch ist von einer Verletzungspause von mindestens zehn Wochen auszugehen.