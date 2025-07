Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre vierte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Saison besetzt und sich dabei die Dienste von Tim McGauley vom norwegischen Erstligisten Vålerenga Ishockey Oslo gesichert.

Der 30-jährige Kanadier erhält in Crimmitschau die Rückennummer 23 und soll mit seinem Spielwitz, seiner Übersicht und seiner Abschlussstärke die Offensive der Westsachsen verstärken.

„Ich freue mich und bin sehr aufgeregt, jetzt endlich ein Eispirat, Teil der Organisation und der gesamten Crimmitschau-Familie zu sein. Ich bin schon sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, dass die Saison startet“, meint Tim McGauley. „Ich hoffe auf eine fantastische Saison, viele Siege und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Playoffs erreichen. Ich freue mich, alle bald kennenlernen zu können.“

„Das Gesamtpaket von Tim - sowohl offensiv als auch defensiv - hat uns überzeugt. Zudem ist er stark am Bully. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit“, fügt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten, als Statement zur Verpflichtung des neuen Stürmers an.

McGauley, geboren am 23. Juli 1995 im kanadischen Wilcox, entstammt einer echten Eishockey-Dynastie – seine drei Brüder und drei Schwestern spielten ebenfalls aktiv. Seine eigene Laufbahn nahm so richtig in der renommierten Juniorenliga WHL bei den Brandon Wheat Kings Fahrt auf, wo er früh durch sein Spielverständnis und seine Technik auffiel.

Zwischen 2016 und 2020 wechselten seine Stationen schließlich zwischen den nordamerikanischen Topligen ECHL und AHL. In der ECHL erzielte der Linksschütze in insgesamt 182 Pflichtspielen beeindruckende 55 Tore und 92 Assists. In 47 AHL-Einsätzen kamen weitere drei Tore und neun Vorlagen hinzu.

Sein Weg führte ihn anschließend nach Europa. Nach Stationen bei Stjernen Hockey in Norwegen und Innsbruck in Österreich machte er 2022 dann auch erstmals in Deutschland auf sich aufmerksam – beim ERC Ingolstadt in der PENNY DEL gelangen ihm in 17 Partien zwei Tore und zwei Assists. In der darauffolgenden Saison entwickelte er sich bei den Kassel Huskies im deutschen Eishockey-Unterhaus zu einem der Top-Spieler und Scorer der DEL2: In 48 Spielen erzielte er 18 Tore selbst und bereitete 34 weitere vor – vielen Fans dürfte sein Name daher noch geläufig sein.

Zuletzt stand McGauley bei Vålerenga Ishockey in Norwegen unter Vertrag. In Oslo zeigte er erneut seine Offensivqualitäten und wurde mit 26 Treffern und 25 Assists sechstbester Scorer der Eliteserien-Hauptrunde.