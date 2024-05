Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine werden in der kommenden Saison von Thomas Popiesch trainiert. Der 58-jährige Berliner stand in den vergangenen acht Spielzeiten bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an der Bande und feierte mit den Norddeutschen in dieser Saison noch die Vizemeisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga.

Popiesch, der während seiner aktiven Profikarriere 1991/92 und 1992/93 für den Krefelder EV in der Bundesliga auf dem Eis stand, wird sich am kommenden Dienstag um 12 Uhr erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Als Spieler war er am Niederrhein kein Unbekannter. Neben Krefeld lief er für Duisburg, Grefrath und Essen auf. Außerdem lief es für Nürnberg, Frankfurt und Erding auf. 2010 wurde er Trainer der Dresdner Eislöwen. Während der Saison 2015/16 übernahm er die Fischtown Pinguins und stieg mit den Bremerhavenern in die DEL auf.



