Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei einem Mitte dieser Woche aus dem Ausland angereisten Spieler der Bayreuth Tigers wurde ein positiver Test auf das Coronavirus durchgeführt. Der Spieler, der keinerlei Symptome aufweist und bei guter Gesundheit ist, wird medizinisch betreut und befindet sich aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen in häuslicher Quarantäne.

Der Spieler, der aus keinem Risikogebiet anreiste, wird vorerst nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können. Alle Kollegen, die mit ihm in direktem Kontakt standen, haben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. Das Training wird, wie geplant, aber im reduzierten Umfang was das spielende Personal angeht, am Montag unter Leitung von Coach Petri Kujala starten. Bis Freitag soll geklärt sein, ob das erste Testspiel am kommenden Sonntag durchgeführt werden kann.